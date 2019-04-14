Непоправна шкода: популярний напій виявився небезпечним для здоров'я

Зелений і чорний чай є корисними для здоров'я і навіть допомагають схуднути, проте напій треба вживати правильно.

Про це розповіла відомий дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що цей вид рідини також може завдати непоправної шкоди організму в іншому випадку.

Користь зеленого чаю

Зелений чай pixabay

"У чайних листках – велика кількість біологічно активних органічних сполук. До них відносяться катехіни (поліфеноли), проантоціанідіни, таніни, кофеїн, теофілін, теобромін. Так само вони містять амінокислоти, мінеральні солі та вітаміни. Але основна користь чаю в поліфенолах", – розповіла Фус.

Ці речовини мають антиоксидантні та антибактеріальні властивості, знижують ризики розвитку пухлин, серцево-судинних захворювань, діабету, уповільнюють старіння організму. При виробництві зеленого чаю ці сполуки не змінюються.

Чи корисний чорний чай після ферментації

Чорний чай pixabay

Антиоксиданти перетворюються на органічні сполуки флавіни та теарубігіни, які відповідають за коричнево-оранжевий колір. Вони мають ту ж антиоксидантну активність, що і катехіни в зеленому чаї.

Ферментація листів змінює співвідношення танінов і катехінів, але не знижує їх загальної кількості. Чорний чай не менш корисний, ніж зелений, так як поліфенольні сполуки рівні по активності.

Нерозумне вживання перетворить користь на шкоду

Заварка, яка "постояла", небезпечна для здоров'я. Чай потрібно пити тільки свіжозавареним. Інакше підвищується концентрація гуаніну, накопичуються продукти його окислення. Виходить токсичний гуанідин, який негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи, шлунково-кишковий тракт.

Чаювання imgrid.net

Якщо велика кількість цієї речовини потрапляє в організм, підвищується артеріальний тиск, частішає серцебиття.

Також, вживання зеленого, чорного чаю, кави і какао знижує всмоктування заліза, цинку і кальцію через насиченість поліфенолами. Тому дієтолог не рекомендує пити міцні напої більше трьох чашок на день.

чаювання pixabay

При вагітності або плануванні дитини варто обмежувати кількість. Надлишок катехінів знижує засвоюваність вітаміну В9 (фолієвої кислоти). Дітям до чотирьох років взагалі не рекомендується пити ці напої.

У великих кількостях чай і кава зневоднюють організм. Але це відбувається, якщо кількість випитого напою відповідає 300 мг кофеїну або теїну, а це близько шістьох чашок за раз. Безпечна доза цих речовин – до 200-300 мг / добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені університету зі штату Огайо дійшли до висновку, що зелений чай допомагає боротися з ожирінням і зменшує кількість цукру в крові, а також утримувати вагу.

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