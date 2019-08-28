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Не витрачайте свій час: дієтолог назвала марні дієти

1.6т Читати матеріал російською

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла про марні дієти, на які не варто витрачати свій час.

Про це вона написала в своєму блозі, опублікованому на OBOZREVATEL, уточнивши, що тільки правильне харчування допоможе їсти та худнути.

Фус назвала марні дієти

Фус назвала марні дієти

pixabay

"Приклади марних дієт. Низькокалорійні дієти: кефірно-яблучна дієта, "капустяний суп для схуднення", грейпфрутова дієта. Низьковуглеводні дієти: кремлівська дієта, дієта Аткінса. Очищаючі дієти: лимонадна дієта, дієта на виноградному оцті", – перерахувала Фус.

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Дієтолог нагадала, що правильне харчування – це повноцінний раціон, який має забезпечити організм всіма необхідними елементами в потрібній кількості.

Схуднення і дієта

Схуднення і дієта

pixabay

"Заборонених продуктів немає. Є тільки здорова логіка і особистий вибір. Вам не потрібно непритомніти від корисних жирів і готувати на сухій сковорідці без масла. Не треба викидати яєчні жовтки і червоні яблука і віддавати вечерю ворогові. Вам не пропонуються безглютенові макарони або знежирені варіанти торта "наполеон". Їжте справжню їжу, грамотно збалансовану, і при цьому худніть і відчувайте себе добре", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Альбіна Коміссарова розкрила секрет струнких людей, які їдять все, що їм подобається, і при цьому не товстіють.

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Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
Теги
диета харчування схуднення дієтолог
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