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30 січня • оновлено в 04:06
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Не вистачило ременя: жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до і після

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Уродженка Канади Келсі Бонас, яка страждала від зайвої ваги, схудла приблизно на 70 кілограмів після приниження в літаку. Справа в тому, що жінка не змогла пристебнутися через недостатню довжину ременя безпеки.

Про це написало видання Daily Mail. Так, 32-річна Бонас розповніла після того, як вийшла заміж і народила дітей. Вона почала їсти багато фастфуду і часто ходити в McDonald's (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Через зайву вагу у жінки виникало багато труднощів. Вона почала неодноразово сідати на дієти і приєдналася до списку очікування для операції з шунтування шлунку.

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку

Але переломний момент настав, коли Бонас потрібен був ремінь-подовжувач під час польоту в літаці, а її дітям стало соромно. Так, жінці вдалося схуднути тільки після операції з шунтування шлунку і відмови від шкідливої їжі на користь більш здорової.

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Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото до схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Жінка схудла на 70 кг після приниження в літаку. Фото після схуднення

Як повідомляв OBOZREVATEL, 47-річна Пола Деніер з британського міста Уельс розповіла про успішну боротьбу з надмірною вагою. Вона скинула близько 40 кілограмів через образу.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Канада
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