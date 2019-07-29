"Не пийте між їжею!" Дієтолог назвала безпечну кількість чашок чаю на день

Дієтологи визначили безпечну кількість чашок і правила вживання чаю, які допоможуть насолоджуватися цим напоєм без шкоди для здоров'я.
Від нього краще відмовитися при дефіциті заліза, а також їм не можна запивати вітаміни і залізовмісні таблетки, написала в своєму Instagram дієтолог Світлана Фус.
"Безпечне вживання чаю – до трьох чашок в день, якщо при цьому не пити каву", – підкреслила вона.
Лікар зазначила, що в чаї в сухому вигляді міститься багато калію, магнію, кальцію і вітамінів, але після заварювання окропом вони зникають майже повністю.
Чай
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Також дієтолог порадила пити чай після їжі, а не між прийомами їжі, оскільки він вважається перекусом.
Чай: користь чи шкода? 🤔 До складу чаю входить кофеїн, який пов'язаний з таніном. Тому впливає на організм слабше, ніж кава. Але за рахунок теофіліну чай сильніше стимулює сечовиділення. Таніни зв'язують залізо. ☝ Не рекомендується: ✅ вживати чай при дефіциті заліза; ✅запівать їм препарати заліза і вітамінно-мінеральні комплекси. ☕ Безпечне вживання чаю - до трьох чашок в день, якщо при цьому не пити каву. У сухому чаї містяться корисні речовини: калій, магній, кальцій, залізо, вітаміни РР і В2. Але в чашці завареного окропу кількість вітамінів і мінералів так мало, що не варто брати їх до уваги. ☕ Чай краще пити після їжі, ніж між прийомами їжі. Так як це вважається перекус. Адже все, що не вода, вважається їжа. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой # бездіет
Як писав OBOZREVATEL, дієтолог пояснила шкоду зеленого і чорного чаю і розповіла, як їх пити правильно.
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