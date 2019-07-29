"Не пийте між їжею!" Дієтолог назвала безпечну кількість чашок чаю на день

Дієтологи визначили безпечну кількість чашок і правила вживання чаю, які допоможуть насолоджуватися цим напоєм без шкоди для здоров'я.

Від нього краще відмовитися при дефіциті заліза, а також їм не можна запивати вітаміни і залізовмісні таблетки, написала в своєму Instagram дієтолог Світлана Фус.

"Безпечне вживання чаю – до трьох чашок в день, якщо при цьому не пити каву", – підкреслила вона.

Лікар зазначила, що в чаї в сухому вигляді міститься багато калію, магнію, кальцію і вітамінів, але після заварювання окропом вони зникають майже повністю.

Чай Pexels

Також дієтолог порадила пити чай після їжі, а не між прийомами їжі, оскільки він вважається перекусом.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог пояснила шкоду зеленого і чорного чаю і розповіла, як їх пити правильно.

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