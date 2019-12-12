Не можна для схуднення? Розвінчано міфи про популярний фрукт

Ствердження про те, що банани шкідливі для схуднення, є міфом, оскільки це дуже корисний для фігури й здоров'я фрукт.

Про це розповіла відома дієтологиня Альбіна Коміссарова на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, яку вигоду отримує організм від вживання цього продукту.

"Жодні рекомендації з харчування не виділяють банан в якусь окрему категорію від фруктів. Всі говорять "банан містить багато цукру". Але справа в тому, що, як і будь-який інший фрукт, банан містить клітковину, яка уповільнює всмоктування фруктози. А якщо ви додасте до нього ще складні вуглеводи: кашу, хліб, мюслі – і зовсім отримаєте довге насичення", – пояснила вона.

За словами Коміссарової, багато хто боїться високого глікемічного індексу, проте харчування з урахуванням ГІ не дає переваг у зниженні ваги у здорових людей.

Банани – міфи про шкоду для схуднення pixabay

"Що стосується хворих на цукровий діабет, Американська діабетологічна Асоціація рекомендує людям із ЦД включати фрукти, в тому числі банани, в кожен прийом їжі. Чи є при переваги зеленого банана над стиглим? Так, менш стиглий банан буде менш солодким. Але якщо вам такі не подобаються – змушувати себе не треба", – додала вона.

Коміссарова також зазначила, що не існує продукту, від якого товстіють. Вся проблема полягає у великій кількості споживаної їжі. Якщо з'їдати один банан на день у рамках раціону, зайві кілограми не з'являться.

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"Важливо: різноманітність! Одні банани теж їсти не потрібно, намагайтеся пробувати різні фрукти. Банан може стати відмінним джерелом енергії до й після тренування, а також служити відмінною основою для приготування випічки: кекси, вафлі, оладки. Не варто незаслужено його боятися", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-дієтологиня Катерина Толстикова розповіла, чи можна їсти картоплю та макарони тим, хто хоче схуднути, а також про шкоду вівсянки.

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