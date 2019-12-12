Не можна для схуднення? Розвінчано міфи про популярний фрукт

Ствердження про те, що банани шкідливі для схуднення, є міфом, оскільки це дуже корисний для фігури й здоров'я фрукт.
Про це розповіла відома дієтологиня Альбіна Коміссарова на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, яку вигоду отримує організм від вживання цього продукту.
"Жодні рекомендації з харчування не виділяють банан в якусь окрему категорію від фруктів. Всі говорять "банан містить багато цукру". Але справа в тому, що, як і будь-який інший фрукт, банан містить клітковину, яка уповільнює всмоктування фруктози. А якщо ви додасте до нього ще складні вуглеводи: кашу, хліб, мюслі – і зовсім отримаєте довге насичення", – пояснила вона.
За словами Коміссарової, багато хто боїться високого глікемічного індексу, проте харчування з урахуванням ГІ не дає переваг у зниженні ваги у здорових людей.
Банани – міфи про шкоду для схуднення
pixabay
"Що стосується хворих на цукровий діабет, Американська діабетологічна Асоціація рекомендує людям із ЦД включати фрукти, в тому числі банани, в кожен прийом їжі. Чи є при переваги зеленого банана над стиглим? Так, менш стиглий банан буде менш солодким. Але якщо вам такі не подобаються – змушувати себе не треба", – додала вона.
Коміссарова також зазначила, що не існує продукту, від якого товстіють. Вся проблема полягає у великій кількості споживаної їжі. Якщо з'їдати один банан на день у рамках раціону, зайві кілограми не з'являться.
Розвінчано міфи про популярний фрукт
I-sonnik
"Важливо: різноманітність! Одні банани теж їсти не потрібно, намагайтеся пробувати різні фрукти. Банан може стати відмінним джерелом енергії до й після тренування, а також служити відмінною основою для приготування випічки: кекси, вафлі, оладки. Не варто незаслужено його боятися", – підсумувала вона.
Бачили одну з найбільш обговорюваних інсталяцій з бананом? Найбільше мені сподобалося, що його продали за $ 120 тисяч 😱😅 Я теж не можу обійти банан, тому що в світі схуднення він, з незрозумілих причин, ворог номер один серед фруктів. 🔹Ні одні рекомендації по харчуванню не виділяють банан в якусь окрему категорію від фруктів. Тому ви можете повернутися назад прочитати мою серію постів про них. 🔹Все кажуть "банан містить багато цукру". Але справа в тому, що як і будь-який інший фрукт, банан містить клітковину, яка уповільнює всмоктування фруктози. А якщо ви додасте до нього ще складні вуглеводи: кашу, хліб, мюслі - і зовсім отримаєте довгий насичення. 🔹Кто-то боїться високого глікемічного індексу. Але є дослідження, що показує, що харчування з урахуванням ГІ не дає ніяких переваг в зниженні ваги у здорових людей. 🔹Что стосується хворих на цукровий діабет, Американська діабетологічної Асоціація рекомендує людям з СД включати фрукти, в тому числі банани, в кожен прийом їжі. 🔹Есть при переваги зеленого банана перед стиглим? Так, менш стиглий банан менш солодкий. Але якщо ви такі не подобаються - змушувати себе не потрібно. 🔹НЕ ІСНУЄ продукту від якого товстіють, я це говорю постійно, існує велика кількість їжі. Якщо ви з'їдаєте 1 банан в день і все це в рамках вашого денного раціону - ви не наберете вагу 🤷♀️ 🔹Важно: різноманітність! Одні банани теж є не потрібно, намагайтеся пробувати різні фрукти. 🔹Банан може стати відмінним джерелом енергії до і після тренування, а також служить відмінною основою для приготування випічки: кекси, вафлі, оладки. Не варто незаслужено його боятися. ❤️А ви їсте банани? Ставимо + в коменти, подивимося, хто їв банан і схуд 😉
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-дієтологиня Катерина Толстикова розповіла, чи можна їсти картоплю та макарони тим, хто хоче схуднути, а також про шкоду вівсянки.
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