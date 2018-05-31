"Не могли присісти": шокуюча історія з нового сезону шоу "Зважені та щасливі"

Блогер і коуч зі здорового харчування Мирослава Ульянина, яка стала ведучою нового сезону шоу "Зважені та щасливі" поділилася подробицями кастингу.

Мирослава розповідала учасникам про шкоду різних звичних продуктів, повідомляє СТБ.

"Брали дзеркальце, дивилися на шкіру і розбирали, як ці консерви з холодильника впливають на зовнішній вигляд. Як прищі на обличчі молодої дівчинки з'являються від шпрот", - говорить вона.

Також ведуча їздила додому до конкретних сімей. "Були мама і дочка вагою за 100 кг. Я з ними спілкувалася, робила ревізію їх холодильника, дивилася на спосіб життя. Це все відразу знімали. Ми до них приїхали напередодні новорічних свят і зробили ревізію їх холодильника. Там були продукти, які планувалося використовувати на святковий стіл. Як мінімум 5 величезних пачок майонезу, яким ймовірно вони хотіли заправляти салат. Вся знімальна група пам'ятає момент, коли я побачила ці пачки майонезу - у мене був шок!" - згадує Ульянина.

СТБ

Вона розповіла мамі і доньці про те, наскільки це штучна речовина, скільки там консервантів, підсилювачів смаку, глютамату натрію, ароматизаторів і наскільки це синтетичний продукт, який схожий за своїми властивостями на миючий засіб. "Я вирішила їм візуально це показати. На одну мочалку я вичавила миючий засіб, а на іншу - майонез. І сказала, що в принципі те, що вони бачать, дуже схоже за консистенцією і складом. Тільки одним вони вимивають бруд, а друге - запихають в себе. Частина майонезу я вичавила у відро для сміття, а далі вони робили це самі. Обіцяли, більше не вживати", - ділиться ведуча.

СТБ

Ще складніше було на фітнес-тренуваннях. "Намагалися постояти в планці, пострибати, поприсідати, і я разом з ним це робила. Я дивилася на їх пульс, який зашкалював! Вони не могли присісти і побігати навіть на місці. Це все показує, наскільки у них неправильний спосіб життя. Людині потрібно не просто розповідати, а показувати на прикладі", - вважає Мирослава.

СТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасники восьмого сезону реаліті "Зважені та щасливі" оцінили нову ведучу проекту - Мирославу Ульяніну.