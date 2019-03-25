Не їсти на ніч: дієтолог розповіла про приховану небезпеку яблук

Дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про те, чому не можна їсти яблука на ніч. За її словами, в організмі чутливість до інсуліну контролюється циркадними ритмами, вона зменшується до вечора, стає ще нижчою вночі.
Уночі знижуються робочі процеси в печінці та підшлунковій, "засинають" метаболічні процеси в скелетних м'язах і жировій тканині. Про це вона повідомила в своєму Instagram.
pexels.com
Фіалкова зазначила, що в ранкові години і вдень інсулінорезистентність мінімальна, а ось до вечора знижується чутливість клітин жирової м'язової тканин і печінки до гормону інсуліну.
pexels.com
Метаболізм працює винятково за циркадними ритмами. З цієї причини велика частина калорій повинна бути з'їдена в першій половині дня — на обід і сніданок.
pexels.com
Для організму дуже важливий зв'язок прийому їжі зі світловим днем, оскільки інсулін у темний час доби буде знижувати активність мелатоніну, відтак і якість сну. А стабільне зниження мелатоніну вечорами і зниження тривалості сну з плином часу знизять чутливість до інсуліну.
❔Вопрос: "Що поганого, якщо я з'їм яблуко на ніч? Я не схильна до повноти і від яблука мені комфортно". ❕Ответ: Реакція на яблука вечорами має більше накопичувальний характер. Питання не в зайвій вазі і суб'єктивних відчуттях. Яблуко вранці і яблуко ввечері – це два різних яблока🍏 Давайте розберемо, як змінюється чутливість до інсуліну протягом дня. ▫️В організмі чутливість до інсуліну контролюється циркадних ритмів, вона зменшується до вечора стає ще нижче вночі. У цей час знижується також і робочі процеси в печінці та підшлунковій, "засинає" метаболічні процеси в скелетних м'язах і жировій тканині. ▫️В ранкові години і вдень інсулінорезистентність мінімальна, а ось до вечора знижується чутливість клітин жирової / м'язової тканин і печінки до гормону інсуліну. ▫️ Максимальна чутливість жирової тканини до інсуліну досягається опівдні, а мінімальна – опівночі. До ночі чутливість знижується на 40-50% від максимальної. ▫️ Виходить, що наш метаболізм воліє працювати не на догоду нашим обставинам, звичкам і графіку, а виключно по циркадних ритмів. З цієї причини велика частина калорій повинна бути з'їдена в першій половині дня - на обід + сніданок. ▫️Для організму дуже важливий зв'язок прийому їжі зі світловим днем, так як інсулін в темний час доби буде знижувати активність мелатоніну, а значить і якість сну. А стабільне зниження мелатоніну вечорами і зниження тривалості сну з плином часу знизять чутливість до інсуліну .. ось такий порочне коло. ❕Вивод: більше активності, світла, їжі та інсуліну днем. І більше спокою, мелатоніну і утримання від їжі (особливо від простих вуглеводів) вечером🌱 # гормони_fialkova👩⚕️ # сахар_fialkova🍭
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше консультант зі здорового способу життя Ольга Фоміна розповіла, як зміцнити свій організм під час весняного авітамінозу, і які продукти потрібно вибирати.
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