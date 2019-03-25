Не їсти на ніч: дієтолог розповіла про приховану небезпеку яблук

Дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про те, чому не можна їсти яблука на ніч. За її словами, в організмі чутливість до інсуліну контролюється циркадними ритмами, вона зменшується до вечора, стає ще нижчою вночі.

Уночі знижуються робочі процеси в печінці та підшлунковій, "засинають" метаболічні процеси в скелетних м'язах і жировій тканині. Про це вона повідомила в своєму Instagram.

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Фіалкова зазначила, що в ранкові години і вдень інсулінорезистентність мінімальна, а ось до вечора знижується чутливість клітин жирової м'язової тканин і печінки до гормону інсуліну.

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Метаболізм працює винятково за циркадними ритмами. З цієї причини велика частина калорій повинна бути з'їдена в першій половині дня — на обід і сніданок.

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Для організму дуже важливий зв'язок прийому їжі зі світловим днем, оскільки інсулін у темний час доби буде знижувати активність мелатоніну, відтак і якість сну. А стабільне зниження мелатоніну вечорами і зниження тривалості сну з плином часу знизять чутливість до інсуліну.

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