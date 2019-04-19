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/Дієта і фітнес

Названо звички, які заважають схуднути

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Доктор-дієтолог, фуд-терапевт і педіатр Катерина Толстікова назвала звички, які заважають схуднути.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Першою і найбільш шкідливою звичкою Толстікова назвала — голодування або "недоїдання" (повний список нижче).

Потрібно перестати

  • Сідати щопонеділка на дієти;

  • Їсти перед сном;

  • Пити соки і будь-яку калорійну рідину;

  • Прибирати з раціону повністю всі вуглеводи;

  • Їсти, коли емоційно пригнічений;

  • Доїдати за сином, чоловіком/дружиною, мамою;

  • Їсти на ходу, за телефоном, за кермом, у ліфті;

  • Їсти, коли ситий;Ходити в магазини/на ринки голодним;

  • Пропускати прийоми їжі;

  • "Відпрацьовувати" їжу в залі;

  • Жити заради того, щоб їсти.

Названо звички, які заважають схуднути

Фото: woman.ru

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Також дієтолог порадила переглянути свій базовий раціон і прибрати з нього непотрібні продукти. Протягом дня пити багато чистої води, а не чай або каву. Крім того, Толстікова порекомендувала їсти в повній тиші і навчитися говорити собі "ні", коли ви ситі, а тарілка повна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Евелін Триболіт і Еліс Реш прийшли до висновку, що інтуїтивна дієта є однією з найбільш корисних у світі.

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