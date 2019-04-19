Названо звички, які заважають схуднути

Доктор-дієтолог, фуд-терапевт і педіатр Катерина Толстікова назвала звички, які заважають схуднути.
Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Першою і найбільш шкідливою звичкою Толстікова назвала — голодування або "недоїдання" (повний список нижче).
Потрібно перестати
Сідати щопонеділка на дієти;
Їсти перед сном;
Пити соки і будь-яку калорійну рідину;
Прибирати з раціону повністю всі вуглеводи;
Їсти, коли емоційно пригнічений;
Доїдати за сином, чоловіком/дружиною, мамою;
Їсти на ходу, за телефоном, за кермом, у ліфті;
Їсти, коли ситий;Ходити в магазини/на ринки голодним;
Пропускати прийоми їжі;
"Відпрацьовувати" їжу в залі;
Жити заради того, щоб їсти.
Фото: woman.ru
Також дієтолог порадила переглянути свій базовий раціон і прибрати з нього непотрібні продукти. Протягом дня пити багато чистої води, а не чай або каву. Крім того, Толстікова порекомендувала їсти в повній тиші і навчитися говорити собі "ні", коли ви ситі, а тарілка повна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Евелін Триболіт і Еліс Реш прийшли до висновку, що інтуїтивна дієта є однією з найбільш корисних у світі.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!