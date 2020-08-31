Названо три способи прискорити спалювання жиру в організмі

Щоб прискорити обмін речовин, який значно сповільнюється після 30 років, та запобігти ожирінню, слід збільшити витрату калорій.

Зробити це можна трьома способами, пише китайське видання Sohu.

Спосіб №1: прискорити активний метаболізм

Для цього потрібно виконувати аеробні вправи (біг, плавання, танці, баскетбол, теніс тощо). Так, час бігу здатен спалити 550 кілокалорій, а півгодини стрибків зі скакалкою – 500 кілокалорій. Також варто менше часу проводити в сидячому положенні та більше рухатися.

Спосіб №2: прискорити основний метаболізм

Силові тренування допомагають збільшити м'язову масу та запобігти її втраті, що сприяє підвищенню витрати калорій. Так, навіть лежачи людина буде витрачати більше енергії. Рекомендуються присідання, жим лежачи, веслування, підтягування, сідничні місток тощо.

Також на основний обмін речовин впливають якість і тривалість сну. Недосипання призводить до уповільнення метаболізму, тому найкраще лягати спати в період з 22:00 до 23:00.

Силові тренування допомагають збільшити м'язову масу. Pixabay

Спосіб №3: підвищити термічний ефект їжі

Для розщеплення високобілкової їжі організму потрібно більше калорій, при цьому почуття ситості збережеться довше. Таким чином, людина підвищує термічний ефект їжі (енергія, необхідна для засвоєння їжі, – ред.). Тому, вживаючи продукти з високим вмістом білка, можна не тільки збільшити м'язової маси, а й спалювати жир.

Так, найкращими джерелами білка є куряча грудка, риба і яйця. При цьому дієтологи радять вживати на добу 1,5 грама білка на 1 кілограм маси тіла.

Також варто зменшити відсоток жирів у раціоні, їсти більше овочів та фруктів, різні сорти зернових культур, підтримувати баланс вуглеводів і, головне, не переїдати.

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