Названо топ-5 корисних продуктів, від яких можна погладшати

Український дієтолог-консультант Яна Кравченко назвала топ-5 корисних продуктів, які можуть привести до набору ваги.

Також експерт розповіла, в яких кількостях їх краще вживати, щоб не поправлятися, повідомляє ТСН.

Вівсяна каша

За словами дієтолога, вівсянка у вигляді пластівців, яка просто запарюється окропом — це порожні вуглеводи, які не дають тривалого насичення, провокують стрибок цукру в крові, після якого настає почуття шаленого голоду. Це означає, що людині через зовсім короткий час знову захочеться їсти, не кажучи про те, що стрибки цукру програмують організм на ожиріння.

Фото: eda-land.ru

Тому Кравченко порекомендувала вибирати вівсянку якомога твердішу і допустима норма її вживання повинна складати приблизно 250 грамів в день.

Ягоди-фрукти

Вживаючи багато ягід і фруктів, особливо солодких, можна швидко набрати зайву вагу, адже вони містять велику кількість цукру. Тому дієтолог порекомендувала їсти 1-2 несолодких яблука, зелені банани або до 300 грамів ягід в першій половині дня.

Фото: ubr.ua

Також Кравченко порадила виключити зі свого раціону солодкий кавун, виноград і хурму. У всякому разі до тих пір, поки ви не вийдете на бажану вагу.

Овочі

За словами дієтолога, всі овочі, крім картоплі, низькокалорійні, швидко насичують шлунок, а також збагачують раціон клітковиною, що дуже сприяє схудненню. Але такі овочі, як буряк, кукурудза, морква, зелений горошок — це так звані прості вуглеводи, які стимулюють підвищення рівня цукру в крові, тим самим ускладнюючи процес схуднення.

Фото: spbcity.info

Тому експерт зазначила, що норма споживання відповідних продуктів повинна бути не більше 100 грамів за один прийом, і їсти їх потрібно в першій половині дня.

Горіхи

Що стосується горіхів, Кравченко наголосила, що вони досить жирні. Наприклад, на 100 грамів волоських горіхів в середньому припадає 65,2 грама жиру. А якщо врахувати, що добова норма жирів для людини становить 80-100 грамів, з них 40% мають бути рослинними, то все, що ви можете собі дозволити — це кілька штук горіхів під час перекусу у чистому вигляді.

Фото: Pro-Consulting

Також дієтолог зазначила, що горіхи можна додати в салат або посипати ними бутерброди з сиром фета, наприклад.

Кисломолочні напої

За словами експерта, кефір, йогурт, кисле молоко, ряжанка та інші напої вважаються здоровими продуктами, проте попри всю корисність кисломолочки не варто забувати, що подібні напої мають певну жирність і містять цукор у вигляді фруктових наповнювачів.

Фото: coraltime.club

Тому, норма вживання кефіру або йогурту в день — не більше 250-300 грамів. Також дієтолог порекомендувала випивати їх на ніч, за годину до сну — це поліпшить сон, а на ранок полегшить спорожнення кишечника.

Нещодавно OBOZREVATEL зробив добірку з топ-3 дієт, які допоможуть ефективно скинути зайву вагу і не нашкодити здоров'ю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!