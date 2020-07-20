Названо спосіб зробити улюблену їжу менш шкідливою і калорійною

Бургер, лазіння і десерти можуть бути менш шкідливими для здоров'я. Ілюстративне фото / Pixabay

Експерти назвали продукти, які роблять їжу шкідливою, додають їй сотні калорій і таким чином провокують набір ваги.

Так, засновник проекту "Здорові матусі" Ріан Аллен пояснила, що ефективно худнути допоможуть невеликі зміни в їжі, пише Daily Mail. Як приклад експерт навела кілька страв, які можна трохи змінити, щоб зробити їх більш здоровими.

1. Равіолі з грибами, беконом і вершками

Багато хто любить таку їжу, як макарони або щось на зразок равіолі з грибами, беконом і вершками. Однак порція такої їжі містить близько 800 калорій. Тому експерт рекомендує використовувати якомога менше вершків і якомога більше овочів, грибів, брокколі тощо.

Равіолі з грибами, беконом і вершками Фото The Healthy Mummy

2. Бургер з котлетою з яловичини

Другою стравою, на якузвернула увагу експерт, – є бургер з котлетою з яловичини. У цьому випадку вона зазначила, що калорійності додадуть збільшення частки яловичого фаршу до 120 грамів, заміна цільнозернової булочки одним середнім турецьким рулетом з однією чайною ложкою вершкового масла. Також додадуть калорій збільшення кількості сиру фета до 25 грамів і скибочка звичайного жирного сиру чедер (20 грам). У результаті вийде майже на 300 калорій більше.

Бургер з котлетою легко зробити менш калорійним Pixabay

3. Мексиканська лазанья

Якщо збільшити частку фаршу в цій страві до 800 грамів, квасолі – до 400 грам, використовувати більш жирні сметану і сир, збільшити частку останнього до 150 грамів і додати 250 грамів молочного соусу, калорійність страви буде більшою на 427 калорій.

Мексиканська лазіння recipe-catalog.ru

4. Шоколад з вишневою начинкою

Десерти також можуть бути менш калорійними. Так, наприклад шоколад з вишневою начинкою буде більш поживним, якщо замість темного шоколаду використовувати 150 грамів молочного, збільшити частку кокосової стружки до 85 грамів, прибрати насіння чіа і трохи збільшити розмір порції.

Шоколад з вишневою начинкою taste.com.au

5. Курячі пальчики з картоплею

Таке просте блюдо, як курячі пальчики з картоплею, може легко додати до 623 калорій до порції. Це станеться, якщо збільшити частку м'яса курки до 800 г, поміняти батат на 480 г білої картоплі, йогурт – на лимонний соус айолі з магазину, домашні хлібні крихти з непросіяного борошна – на магазинні білі та додати до двох столових ложок рослинного масла.

Курячі пальчики з картоплею Pinterest

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