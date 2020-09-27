Названо спосіб схуднути без дієт

Для схуднення необов'язково обмежувати себе дієтами, достатньо контролювати харчування за допомогою "методу тарілки".

Так вважає дієтолог Адріана Орос, пише АВС.

Як пояснює фахівець, під час прийому їжі половину тарілки мають складати овочі, чверть – білкові продукти (яйця, риба, м'ясо, бобові), ще чверть – складні вуглеводи (картопля, рис, паста, цільнозерновий хліб).

Також можна додавати до їжі трохи оливкового масла, авокадо або горіхів. Так, при схудненні люди часто забувають про важливість складних вуглеводів, різноманітності продуктів та підбирають не ті білки, зазначає дієтолог.

Використовуючи "метод тарілки" фахівець порекомендувала готувати їжу поступово, по черзі додаючи спочатку сирі овочі, потім білки, а потім вуглеводи. Останньою дієтолог порадила додавати невелику кількість корисних жирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо шість продуктів, які помилково вважаються низькокалорійними.