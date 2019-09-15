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15 вересня • оновлено в 04:56
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/ Дієта і фітнес

Названо шість звичок, які допоможуть швидко спалити жир

1.3т Читати матеріал російською

Всього шість звичок допоможуть організму після 40 років припинити відкладати жир, а використовувати його як джерело енергії.

Серед них – сон не менше семи годин на добу. Причому спати потрібно без включених гаджетів і інших джерел світла, передає Telegraph.

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За словами вчених, поганий сон сприяє набору зайвої ваги. А також розвитку діабету, серцевих захворювань.

Фахівці радять регулярно їсти шпинат, капусту, солодкий перець. Це друге правило.

Третє правило – включити в раціон жирні продукти: авокадо, горіхи, несолоним насіння і оливкове масло.

Четверте – уникати оброблених цукрів, рафінованих вуглеводів і спиртного.

П'яте правило – интервальное харчування – тобто вживання їжі протягом 8 годин. В інший час треба дати організму час на перетравлення їжі та процес спалювання жиру, вважають фахівці.

Шосте правило – щоденна швидка ходьба протягом 30 хвилин або інші фізичні навантаження.

Названо шість звичок, які допоможуть швидко спалити жир

golive.love

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше названі ефективні способи прибрати жир з живота.

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