Названо шість продуктів, які помилково вважаються низькокалорійними

Людям варто перестати рахувати калорії, оскільки часто при цьому вони роблять помилки на шкоду своєму здоров'ю.

Так, як вважає дієтолог Роса Марія Еспіноса, вибираючи знежирений варіант продукту, люди можуть забувати про те, що він може містити насичені жири й бути менш корисним для здоров'я, пише La Vanguardia.

Спеціаліст перерахувала шість найбільш популярних таких продуктів.

Мюслі

Мюслі часто містить доданий цукор, тому купуючи продукт, варто ознайомитися з етикеткою і вибирати мюслі без цукру або з невеликою його кількістю, а найкраще приготувати їх удома, додавши вівсяні пластівці, горіхи та сухофрукти.

Пластівці

Вибираючи пластівці для сніданку, також необхідно уважно вивчити склад. Так, багато пластівців є висококалорійними, оскільки в них міститься велика кількість доданого цукру. При цьому виробник підносить їх як продукт з цільного зерна, що насправді не відповідає дійсності, оскільки в них немає клітковини. Дієтолог рекомендує звернути увагу на інші варіанти перекусу, такі як злакові батончики, зварені круто яйця, натуральний несолодкий йогурт, фрукти або шматок білого сиру.

Фруктовий сік

Згідно з дослідженнями, вживання більше п'яти порцій смузі на тиждень може вплинути на ризик серцево-судинних захворювань, оскільки в них міститься цукор без клітковини, через що організм дуже швидко виділяє інсулін, підкреслює фахівець. Краще їсти фрукти цілком або приготувати смузі вдома.

Томатна паста

Магазинна томатна паста часто містить у своєму складі велику кількість цукру. Тому краще приготувати її вдома та додавати до страв з упевненістю, що на столі – поживний продукт.

Сухофрукти

Сухофрукти не потрібно повністю виключати з раціону, однак важливо пам'ятати, що краще вживати натуральні фрукти. Так, наприклад, як зазначає тренер з харчування Сусана Леон, в 150 г свіжого яблука міститься близько 60 калорій, а сушеного яблука – близько 365.

Бальзамічний і соєвий оцет

У 100 мл бальзамічного оцту міститься 110 калорій, а в 100 г – 22 г цукру. Що стосується соєвого оцту, в 100 г його міститься 275 калорій. Крім того, в багатьох готових соєвих соусах міститься велика кількість солі. Тому рекомендується завжди читати інформацію на етикетці й вибирати корисні для здоров'я продукти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо п'ять продуктів – прихованих джерел цукру.