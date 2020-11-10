Названо салати, які шкідливіші, ніж фастфуд

Деякі салати, які мають велику популярність, насправді не такі вже й корисні, а за енергетичною цінністю можуть і зовсім поступитися фастфуду.

Салат – універсальна страва, яку можна приготувати з різних інгредієнтів, і вона прикрашатиме будь-який стіл. Але більшість може нашкодити вашому здоров'ю, пише "Comments.ua"

Оселедець під шубою

Варені овочі, які входять до складу цього салату, мають високий глікемічний індекс, і разом вони підвищують рівень цукру в крові. Такий салат не рекомендується для частого вживання, хіба що по великих святах. Якщо хочете зробити його більш корисним для здоров'я, тоді не соліть його й обмежтеся малою порцією.

Крабовий салат із рисом

Улюблений багатьма крабовий салат із додаванням рису також вельми калорійний. У нього входить охолоджений рис, у якому утворюється більше резистентного крохмалю, а його не розщеплюють ферменти підшлункової залози. Плюс до всього основу салату становлять крабові палички, у яких мінімум користі, зате багато хімічних добавок. І всі інгредієнти заправляються майонезом, а його теж складно назвати корисним.

Названо шкідливі салати PhotoRecept.ru

Олів'є

Ще один салат, який має велику популярність. Основна його шкода в майонезній заправці, яка "навантажує" організм, зокрема, через різні харчові добавки. Та й докторська ковбаса не найкорисніший інгредієнт, тому що містить сою, крохмаль і мало м'яса. Щоб олів'є було більш корисним, варто замінити майонез на сметану, а ковбасу – на яловиче серце.

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