Названо п'ять продуктів – прихованих джерел цукру

Цукор є важливим компонентом раціону, проте в надлишку він може привести до набору ваги.

Так, у деяких продуктах несподівано багато вуглеводів, які можуть містити цукор, пише Times Now News. Видання наводить п'ять прикладів їжі, яка непомітно додає зайвих кілограмів.

Кетчуп

Томатний соус, який ви додаєте до їжі, може містити до 22 г цукру на 100 г продукту.

Фруктовий йогурт

100 г магазинного йогурту з фруктовим наповнювачем можуть містити до 14 г цукру.

Кетчуп може містити до 22 г цукру на 100 г продукту Фото: Pixabay

Соки

Якщо ви хочете схуднути, їжте свіжі фрукти, а сік готуйте самі: в магазинних пакетованих соках занадто багато цукру.

Молоко

Молоко містить натуральний цукор у вигляді лактози. І хоча він не шкідливий для організму, варто враховувати, що в 100 г молока міститься 5 г цукру.

100 г крекерів можуть містити близько 7-9 г цукру Фото: Pixabay

Крекери

Багато людей вважають крекери корисним джерелом клітковини і просто гарним продуктом для здорового харчування. Однак при цьому не усвідомлюють, що 100 г крекерів можуть містити близько 7-9 г цукру.

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