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/Дієта і фітнес

Названо продукт, що викликає швидке старіння шкіри

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Дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, що вживання солодощів і цукру призводить до швидкого старіння шкіри.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Висока концентрація цукру зашкодить вам і призведе до гормональних порушень і до передчасного старіння. Крім цього, у солодощів є ще одна неприємна властивість: вони блокують рецептори клітин, що відповідають за засвоєння вітаміну С. Мало того, що вітамін С — це потрібний нам антиоксидант, який бореться з вільними радикалами. Але ще цей вітамін відіграє ключову роль в правильному засвоєнню колагену, а також стимулює власне вироблення колагену організмом. Тому якщо у вас пухка шкіра, зморшки і нерівності шкіри, то спершу спробуйте жити без солодощів", розповіла Фіалкова.

Названо продукт, що викликає швидке старіння шкіри

Фото: edabezvreda.ru

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Також дієтолог додала, що не варто виключати зі свого раціону корисні солодощі. Але, потрібно вживати їх з розумом.

"Я не закликаю вас виключити корисні солодощі з раціону, таких як органічні сухофрукти, фрукти і ягоди. Там, звичайно ж, є і вітаміни, і мінерали, і здорове задоволення. Але, обов'язково вживайте їх з розумом", — зазначила Фіалкова.

Названо продукт, що викликає швидке старіння шкіри

Фото: mignews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо топ-5 продуктів, що продовжують молодість. При цьому дієтолог Зінаїда Медведєва зазначила, що є і помилкові антиейдж-тренди.

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