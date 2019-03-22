Названо популярні дієти, які вбивають організм

Радикальні дієти не тільки не дають результату, а й шкодять організму.

Тому Здоров'я 24 підготувало добірку популярних дієт, на які краще "не сідати" в цьому році.

Лимонна дієта

За словами експертів, ця дієта вимагає 10-денного курсу голодування. Людям, які дотримуються цього типу харчування, не можна вживати нічого, крім напою з води, лимонного соку, кленового сиропу і каєнського перцю.

Фото: colors.life

Зазначається, що така "голодна" дієта приносить організму лише шкоду. Адже висока концентрація кислоти може неабияк нашкодити кишечнику та шлунку. Також напій із лимоном негативно впливає на зубну емаль, роблячи її чутливою.

Сокова дієта

Ця дієта передбачає виключення на 10 днів із раціону всього, крім натуральних свіжих фруктових і овочевих соків.

Фото: Ivetta.ua

Зазначається, що основний недолік цієї дієти — дефіцит білків і калорій. Саме вони позбавляють організм необхідних для життя речовин і енергії. Також такий тип харчування призводить до уповільнення метаболізму, і гарантує швидке повернення скинутих кілограмів.

Білкова дієта

За словами експертів, ця дієта дозволяє їсти продукти, які містять велику кількість білка, а саме: м'ясо, яйця, рибу і знежирені молочні продукти.

Фото: FitCurves

Зазначається, що такий тип харчування дійсно може подарувати стрункість. Однак, якщо довго дотримуватися його, то це погано позначиться на організмі. Адже від надлишку білка і протеїну нирки працюватимуть із останніх сил, і в них будуть утворюватися камені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо топ-5 продуктів харчування, які повільно руйнують організм людини.

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