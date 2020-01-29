Названо незвичайні продукти для схуднення: що їсти, щоб скинути вагу

Не потрібно виснажувати себе в тренажерних залах і дотримуватися строгих дієт, щоб втратити вагу. Можна дотримуватися правильного харчування і добитися ідеальної фігури. Крім того, не завжди слід виключати з раціону продукти, які містять жири і вуглеводи.

Якщо правильно харчуватися і включити в раціон їжу для спалювання жиру - це забезпечить плавну і легку втрату ваги, пише The Health Site.

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Кіноа

Це багате джерело заліза, цинку та вітаміну Е.

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Гострий перець

Це відмінна їжа для спалювання жиру. Капсаїцин в гострому перці знижує апетит і прискорює обмін речовин.

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Яблука

У них високий вміст води і багато клітковини.

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Яйця

Вони надзвичайно низькокалорійні і містять багато білка і інших важливих поживних речовин.

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Горіхи

Вони містять білок, клітковину і корисні для серця жири. Жменьки в день буде достатньо.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійський дієтолог Сьюзі Барелів заявила, що найменше підходить для ранкового прийому їжі.

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