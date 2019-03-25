Названо несподівану небезпеку свіжовичавленого соку

Свіжовичавлений сік є концентрованим джерелом калорій і різко підвищує рівень цукру в крові.

Про це розповів дієтолог Робін Форутан в коментарі CNN, пояснивши, що після переробки цілісних фруктів продукт не тільки втрачає вітаміни і клітковину, а й стає небезпечним для здоров'я.

"Ви втрачаєте клітковину в фруктових і овочевих соках, і це призводить до того, що сік підвищує рівень цукру в крові до драматичних масштабів. Цілісні фрукти і овочі так не діють", — зазначив Форутан.

Дієтолог наголосив, що сік потрібно обов'язково пити відразу, інакше антиоксидантна і ензимна активність знижуються. Продукт потрібно зберігати в холодильнику і вживати протягом одного дня.

сік pixabay

При цьому він нагадав, що не можна багато пити свіжовичавленого соку за один раз. Часте вживання напою може стати причиною розвитку діабету, адже цей продукт містить натуральний цукор. Овочевий сік з моркви і буряка не становить винятку.

Морквяний сік pixabay

"Якщо ви стежите за рівнем цукру в крові або намагаєтеся контролювати вуглеводи або калорії, обов'язково стежте за тим, щоб ваші порції соку були обмежені до 4 унцій або 0,5 склянки", – йдеться в повідомленні.

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