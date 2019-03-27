Названо небезпеку хронічного стресу для здоров'я та фігури

Хронічний стрес згубно впливає не тільки на здоров'я, але й на набір зайвої ваги незалежно від того, який спосіб життя веде людина, а причиною є проблема у виробленні гормонів.

Про це розповіла дієтолог Оля Усенко на своїй сторінці в Instagram, поділившись особистим досвідом і наслідками, які придбала в результаті такого потрясіння.

"Я від свого організму цього не очікувала. Я правильно харчуюся, п'ю вітаміни, займаюся спортом і намагаюся максимально вести здоровий спосіб життя. Але в стані стресу я постраждала точно так же, як і сама звичайна людина: у мене випадало волосся, посипалися зуби, ми зробили мені 8 зубів, пропали місячні і відновилися через майже півроку, неспокійний сон", – розповіла вона.

стрес pixabay

Новини Модель набрала вагу та прославилася

За словами Усенко, під час хронічного стресу виробляється ряд гормонів: адреналін, норадреналін, кортизол, пролактин і ряд інших.

"Але заковика імунної системи і здоров'я при стресі полягає саме в кортизолі. Він необхідний для роботи організму, він регулює баланс цукру, метаболізм глюкози та інсуліну. Але, при стресовому впливі, кількість гормону в крові збільшується і запускається процес придушення імунної системи і саме в цей момент всі "болячки" загострюються", – наголосила вона.

Що відбувається, якщо кортизол перевищив норму

Високий кровяний тиск;

Зниження функції щитовидної залози;

Гіперглікемія;

Крихкість кісток;

Зниження імунітету;

Руйнування тканин.

стрес pixabay

Дієтолог нагадала, що такий вплив проявляється при хронічному стресі, відповідно при тривалому підвищенні гормону. Більш того, він впливає на появу жирових відкладень в області талії. Це пов'язано з появою тяги до солодкої та жирної їжі. Якщо стрес перейшов у хронічну фазу, то виходить замкнуте коло.

"Часто, саме хронічний стрес і високий рівень кортизолу заважає скинути зайву вагу. І це є однією з причин набору ваги під час тривалого стресу. Який би спосіб життя ти не вів, у нашому організмі нічого не відбувається безслідно і причиною завжди будуть гормони", – підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше консультант по здоровому способу життя Ольга Фоміна розповіла, як привести тіло в форму за місяць без дієт і голодовок.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!