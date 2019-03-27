Названо небезпеку хронічного стресу для здоров'я та фігури

Хронічний стрес згубно впливає не тільки на здоров'я, але й на набір зайвої ваги незалежно від того, який спосіб життя веде людина, а причиною є проблема у виробленні гормонів.
Про це розповіла дієтолог Оля Усенко на своїй сторінці в Instagram, поділившись особистим досвідом і наслідками, які придбала в результаті такого потрясіння.
"Я від свого організму цього не очікувала. Я правильно харчуюся, п'ю вітаміни, займаюся спортом і намагаюся максимально вести здоровий спосіб життя. Але в стані стресу я постраждала точно так же, як і сама звичайна людина: у мене випадало волосся, посипалися зуби, ми зробили мені 8 зубів, пропали місячні і відновилися через майже півроку, неспокійний сон", – розповіла вона.
стрес
pixabay
За словами Усенко, під час хронічного стресу виробляється ряд гормонів: адреналін, норадреналін, кортизол, пролактин і ряд інших.
"Але заковика імунної системи і здоров'я при стресі полягає саме в кортизолі. Він необхідний для роботи організму, він регулює баланс цукру, метаболізм глюкози та інсуліну. Але, при стресовому впливі, кількість гормону в крові збільшується і запускається процес придушення імунної системи і саме в цей момент всі "болячки" загострюються", – наголосила вона.
Що відбувається, якщо кортизол перевищив норму
Високий кровяний тиск;
Зниження функції щитовидної залози;
Гіперглікемія;
Крихкість кісток;
Зниження імунітету;
Руйнування тканин.
стрес
pixabay
Дієтолог нагадала, що такий вплив проявляється при хронічному стресі, відповідно при тривалому підвищенні гормону. Більш того, він впливає на появу жирових відкладень в області талії. Це пов'язано з появою тяги до солодкої та жирної їжі. Якщо стрес перейшов у хронічну фазу, то виходить замкнуте коло.
"Часто, саме хронічний стрес і високий рівень кортизолу заважає скинути зайву вагу. І це є однією з причин набору ваги під час тривалого стресу. Який би спосіб життя ти не вів, у нашому організмі нічого не відбувається безслідно і причиною завжди будуть гормони", – підсумувала дієтолог.
СТРЕС І ІМУННА СИСТЕМА ⠀ Не так давно я зіткнулася з сильним для себе стресом і з усіма наслідками, так би мовити. Хоча я від свого організму цього не очікувала. Я адже правильно харчуюся, п'ю вітаміни, займаюся спортом і намагаюся максимально вести здоровий спосіб життя. Але в стані стресу, дуже тривалого і незвичного для мого організму я постраждала точно так само як і сама звичайна людина, який веде самий звичайний спосіб життя: у мене випадало волосся, посипалися зуби (хоча ніколи не було проблем з ними) і ми зробили мені 8 зубів (це те, що не потрапило в мою стрічку і в мій Інста, тоді я була не в тому моральному стані), пропали місячні і відновилися через майже півроку, неспокійний сон і всі принади теж були. ⠀ # полезностьУсенко ⠀ А все через ГОРМОН. Механізм роботи гормонів у кожного з нас однаковий, так, зі своїми особливостями, але механізм один. ⠀ Нагадаю, зараз я розповідаю про хронічний стрес. Короткі стресові ситуації і стрес під час тренувань не впливають згубно на нас і на організм. ⠀ Під час стресу виробляється ряд гормонів: ▪️адреналін ▪️норадреналін ▪️кортізол ▪️пролактін І за різними даними можна нарахувати ще кілька інших гормон. ⠀ Але заковика імунної системи і здоров'я при стресі полягає саме в кортизол. Кортизол необхідний для роботи організму, він регулює баланс цукру, метаболізм глюкози і інсуліну. Але, при стресовому впливі, кількість гормону в крові збільшується і запускається процес придушення імунної системи і саме в цей момент все "болячки" загострюються. ⠀ Що відбувається, якщо кортизол перевищив свою норму? 1️⃣Високое кров'яний тиск 2️⃣Сніженіе функції щитовидної залози 3️⃣Гіперглікемія 4️⃣Хрупкость кісток 5️⃣Сніженіе імунітету 6️⃣Разрушеніе тканин Такий вплив проявляється при хронічному стресі, а відповідно при тривалому підвищенні гормону. ⠀ Ще одне негативний вплив кортизолу – поява жирових відкладень в області талії. Воно пов'язане з появою тяги до солодкої і жирної їжі. Якщо стрес перейшов в хронічну фазу, то виходить замкнуте коло. ⠀ _______________________________ Продовження в каруселі 👉🏼👉🏼👉🏼 перегортайте
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