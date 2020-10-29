Названо найкорисніші продукти для жінок після 40 років

Дієтологиня Олена Кален перерахувала продукти, які необхідно включити в раціон жінкам старше 40 років для зниження ваги й поліпшення стану здоров'я в цілому.

Подробицями вона поділилася з виданням "РИА Новости". За словами фахівчині, дамам у віці обов'язково потрібно вживати продукти з високим вмістом естрогену. До них відносяться: лляне масло, квасоля, нут, горох, соя, шпинат, яблука та абрикоси, гранати, птиця, риба, молюски, устриці, куркума та імбир.

"З віком в організмі жінки вичерпується запас естрогену – гормону, який бере участь в обмінних процесах і відповідає за емоційну стабільність. Його дефіцит призводить до швидкої стомлюваності та дратівливості. Тому в меню слід включити їжу, що містить цей компонент", – заявила Олена.

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Для підтримки гормонального фону Олена Кален рекомендує вживати цільнозернові злаки: жито, овес, висівки, бурий рис і ячмінь.

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Крім того, дієтологиня радить не сідати на жорстку дієту після 40 років, а займатися спортом.

"Головне – харчуватися різноманітно, включіть в раціон більше свіжих овочів та рибу. Не забувайте й про фізичну активність. Біг, зарядка, гімнастика, плавання – вправи, які допоможуть спалити калорії та підтримати тіло в тонусі. Можна просто погуляти. Свіже повітря необхідне для поліпшення кровообігу та обміну речовин. Важливо пити достатньо води. Вона бере участь у розщепленні жиру і збереженні пружності шкіри", – підсумувала Кален.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча Анфіса Чехова схудла на 25 кілограмів й зізналася, що скинути вагу їй вдалося, відмовившись лише від одного продукту.