Названо головні шкідливі звички людей на самоізоляції

Марія Дідик Дієта і фітнес 11:33, 4.05.2020 Оновлено: 18:06, 4.05.2020

Найбільш шкідливими звичками людей, які знаходяться на самоізоляції через коронавірус, є переїдання і зловживання алкоголем.

Про це повідомила лікар-дієтолог Олександра Кириленко, пише видання "Вечірня Москва".

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"У людей паніка під впливом негативних повідомлень, масових скорочень. Щоб розрядити обстановку, вони заїдають проблеми", - сказала вона.

За її словами, люди їдять фастфуд, солодке, п'ють газовані напої і велику кількість кави, що може привести до загострення хронічних захворювань, ожиріння, цукрового діабету, захворювань серця, погіршення гормонального фону.

"Такий спосіб життя - це шлях до ожиріння, появи цукрового діабету, виникнення захворювань серця. Погіршується гормональний фон, збільшується ризик розвитку атеросклерозу, деменції. Та й, власне кажучи, цукор і солодощі - це шлях до раннього старіння", - говорить лікар.

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