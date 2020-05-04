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4 травня • оновлено в 22:59
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Названо головні шкідливі звички людей на самоізоляції

4.3т
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Найбільш шкідливими звичками людей, які знаходяться на самоізоляції через коронавірус, є переїдання і зловживання алкоголем.

Про це повідомила лікар-дієтолог Олександра Кириленко, пише видання "Вечірня Москва".

Названо головні шкідливі звички людей на самоізоляції

pexels.com

"У людей паніка під впливом негативних повідомлень, масових скорочень. Щоб розрядити обстановку, вони заїдають проблеми", - сказала вона.

За її словами, люди їдять фастфуд, солодке, п'ють газовані напої і велику кількість кави, що може привести до загострення хронічних захворювань, ожиріння, цукрового діабету, захворювань серця, погіршення гормонального фону.

"Такий спосіб життя - це шлях до ожиріння, появи цукрового діабету, виникнення захворювань серця. Погіршується гормональний фон, збільшується ризик розвитку атеросклерозу, деменції. Та й, власне кажучи, цукор і солодощі - це шлях до раннього старіння", - говорить лікар.

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Автор
Марія Дідик
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