Названо головні принципи дієти, яка уповільнює старіння

Фахівці назвали головні принципи дієти, яка уповільнює старіння. Серед них – вуглеводне харчування, споживання великої кількості фруктів, рідини та інші.

Так, "омолоджуючий" режим харчування називають дієтою доктора Бухінгера. Метод має на меті індивідуально модельоване голодування на основі вуглеводного харчування – овочеві соки, мед, овочеві бульйони, пише Рамблер.

Доповнюється дієта при необхідності білками в формі молочних продуктів, а також мінералів, вітамінів, мікроелементів.

Подібний раціон сприяє ефективному виведенню токсинів і шлаків з організму, а також нормалізації травної системи. Крім того, невід'ємна частина дієти – це помірні фізичні навантаження, наприклад, скандинавська ходьба, водні процедури.

Користь лікувального голодування по Бухінгеру:

безпечне позбавлення від зайвих кілограмів;

відновлення роботи травної системи;

потужна мобілізація регенераційних сил організму;

поліпшення роботи імунної системи;

нормалізація кислотно-лужного та гормонального балансу;

профілактика проти онкологічних захворювань і старіння;

підйом настрою і прилив сил.

Дієта доктора Бухінгера уповільнює старіння bigmir)net

При голодуванні по Бухінгеру один день є фруктовим, коли дозволяється вживати фрукти в певних кількостях. Вдень в обід при голодуванні по Бухінгеру рекомендується пити овочевий відвар. З відваром в організм надходять мінеральні речовини, необхідні для життєдіяльності, також виключається підвищення ступеня кислотності крові. Сечовина і сечова кислота, що потрапляють в кров внаслідок розпаду і переміщення небажаних відкладень, виводяться потім через нирки назовні.

Вечорами під час голодування по Бухінгеру дозволяється пити фруктовий сік (один стакан в день), що необхідно для постачання організму вітамінами і мікроелементами для підтримки стабільності рівня електролітів у всіх рідких системах організму і для кращої переносимості власне процесу голодування. Овочевий відвар і фруктовий сік не можна ковтати залпом. Вони повинні "з'їдатися", тобто поглинатися невеликими дозами, найкраще чайними ложечками.

Відзначимо, що загальна кількість рідини, що випивається в день, становить не менше трьох літрів, що полегшує роботу нирок, кишечника, шкіри і легенів. Рекомендується пити трав'яні відвари і мінеральну воду з додаванням вранці і в обід чайної ложечки меду.

При голодуванні по Бухінгеру один день є фруктовим Naked Science

Крім того, метод передбачає очищення кишечника і досить тривалу фазу відновлення харчування. Після проходження програми ні в якому разі не можна навантажувати шлунок. У перший день можна з'їсти додатково тільки два яблука, чотири горіха і картопляний суп. Жувати треба повільно, отримуючи задоволення від кожного шматочка.

На другий день додається трохи каші, фруктового компоту, картоплі, сиру, сирих овочів або фруктів і овочевий суп. Щодня можна дуже обережно збільшувати кількість їжі, ретельно прислухаючись до внутрішніх відчуттів.

Важливо враховувати той факт, що меню для лікувального голодування по Бухінгеру найкраще підбирати індивідуально, виходячи з особливостей вашого організму. У цьому вам допоможе кваліфікований лікар. Крім того, він простежить за тим, щоб дієта не завдала вам шкоди в разі, якщо у вас є протипоказання.

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