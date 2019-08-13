Названо фрукти, котрі заважають схуднути: чим їх замінити

Одним з головних правил будь-якої дієти є скорочення споживання цукру. Але, багато хто помилково думає, що може замінити солодке фруктами і це матиме позитивний вплив на організм.
На жаль, це не так і далеко не всі фрукти допомагаю скинути зайві кілограми, пише видання Harper's Bazaar.
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Навантаження на печінку
У фруктах міститься велика кількість простої фруктози, яка, будучи присутньою в раціоні перешкоджає скиданню ваги. Переробкою фруктози займається тільки печінка.
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Надлишок вуглеводів
Людині в день рекомендується вживати не більше 100 грамів вуглеводів. Тим часом в одному тільки банані їх 27, а в яблуці - близько 30-ти. Це вже третина від добової норми, а якщо з'їсти і те й інше - то і зовсім 84% допустимого.
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Чим замінити фрукти
Щоб скоротити кількість споживаних калорій, слід перейти на ягоди та інші дрібні волокнисті плоди. Підійдуть:
малина
чорниця
полуниця
ківі
сливи
персики
маленькі яблука
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Як раніше писав OBOZREVATEL, український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко попередила про небезпеку жорстких дієт.
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