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Названо фрукти, котрі заважають схуднути: чим їх замінити

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Одним з головних правил будь-якої дієти є скорочення споживання цукру. Але, багато хто помилково думає, що може замінити солодке фруктами і це матиме позитивний вплив на організм.

На жаль, це не так і далеко не всі фрукти допомагаю скинути зайві кілограми, пише видання Harper's Bazaar.

Названо фрукти, котрі заважають схуднути: чим їх замінити

pexels.com

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Навантаження на печінку

У фруктах міститься велика кількість простої фруктози, яка, будучи присутньою в раціоні перешкоджає скиданню ваги. Переробкою фруктози займається тільки печінка.

Названо фрукти, котрі заважають схуднути: чим їх замінити

pexels.com

Надлишок вуглеводів

Людині в день рекомендується вживати не більше 100 грамів вуглеводів. Тим часом в одному тільки банані їх 27, а в яблуці - близько 30-ти. Це вже третина від добової норми, а якщо з'їсти і те й інше - то і зовсім 84% допустимого.

Названо фрукти, котрі заважають схуднути: чим їх замінити

pexels.com

Чим замінити фрукти

Щоб скоротити кількість споживаних калорій, слід перейти на ягоди та інші дрібні волокнисті плоди. Підійдуть:

  • малина

  • чорниця

  • полуниця

  • ківі

  • сливи

  • персики

  • маленькі яблука

Названо фрукти, котрі заважають схуднути: чим їх замінити

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко попередила про небезпеку жорстких дієт.

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диета Фітнес харчування
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