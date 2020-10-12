Названо 5 головних продуктів, які викликають целюліт

Юля Ухіна Дієта і фітнес 14:57, 12.10.2020

Міжнародна фахівчиня з харчування Наталія Кальве розповіла про продукти, які провокують появу целюліту у жінок.

Її слова наводить видання La Vanguardia. За словами дієтологині, щоб шкіра розгладилася і стала пружною, зі свого раціону потрібно прибрати пластівці швидкого приготування, білий хліб, солодкі газовані напої, ковбасу і кофеїн.

Перші два продукти, як зазначила Кальве, варто виключити через великий вміст рафінованого борошна і цукру.

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Що стосується солодких газованих напоїв, то вони значно гірше, ніж звичайна вода, підтримують процес гідратації, що також призводить до утворення целюліту.

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Схожим ефектом володіє і ковбаса, оскільки до її складу входить м'ясо глибокої переробки з неякісними жирами. Кофеїн також може призводити до целюліту, оскільки він викликає затримку рідини, і не дає можливості постачати клітини тканин киснем.

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При цьому фахівчиня підкреслила, що всі дані вимагають перевірки, і нагадала, що для профілактики целюліту важливий не тільки раціон, але й фізичні навантаження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі шість продуктів, які помилково вважаються низькокалорійними.

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