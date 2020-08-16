Названо 10 продуктів для бездоганної розумової активності

Повноцінне харчування, як і правильний відпочинок, важливе для ефективної роботи мозку. Фото: Pixabay

Жирна морська риба, волоські горіхи, чорниця, какао, женьшень, яйця, броколі, яблука, сочевиця, хліб з борошна грубого помелу є найкращими продуктами для розумової активності.

Список з десяти перелічених продуктів опублікував Центр громадського здоров'я України на своїй сторінці в Facebook. Як наголошується в повідомленні організації, повноцінне харчування, як і правильний відпочинок, важливе для ефективної роботи мозку.

Жирна морська риба містить поліненасичені жирні кислоти омега-3, з яких в організмі виробляється мієлін – своєрідний ізоляційний матеріал для нервових волокон. Мієлін необхідний також для швидкої роботи мозку і передачі інформації від однієї клітини до іншої.

Жирна морська риба містить корисні для мозку омега-3 (Фото: Pixabay)

Волоські горіхи – це ще одне джерело омега-3. При регулярному вживанні волоських горіхів підвищується рівень серотоніну (гормону щастя), що допомагає протистояти депресії і охоче братися за розумову роботу. 3-5 волоських горіхів на день цілком достатньо для здоров'я мозку.

Чорниця – джерело антиоксидантів, необхідних для правильної роботи мозку, які дозволяють позбавлятися від шкідливих речовин, що ушкоджують його клітини. Регулярне вживання чорниці покращує пізнавальні функції і пам'ять.

Чорниця містить антиоксиданти, необхідні для належного функціонування мозку (Фото: Pixabay)

Боби какао містять потужний антиоксидант флаванол, який покращує кровообіг мозку і захищає його від окислювальних процесів, що призводять до різних нейродегенеративних захворювань (наприклад, хвороби Альцгеймера). Також шоколад підвищує рівень дофаміну в крові – гормону, що відповідає за наш гарний настрій.

Женьшень. Всього пари крапель настоянки женьшеню на склянку води достатньо для активізації розумової діяльності. Це рекомендація для дорослих, оскільки дітям протипоказано спиртні настоянки навіть у таких малих концентраціях.

Какао містить потужний антиоксидант флаванол (Фото: Pixabay)

Яйця – джерело якісного білка, жирів і вітамінів. Також у них міститься багато холіну – речовини, яке допомагає нам зосередитися і поліпшити працездатність нервових клітин. Регулярне вживання яєць дозволить тримати мозок у тонусі.

Броколі – це одне з головних джерел вітаміну K, який підтримує нормальну діяльність мозку. У броколі також міститься бор, дефіцит якого призводить до зниження мозкової активності. Також для нормальної розумової діяльності корисні всі інші види капусти: брюссельська, кольорова, білокачанна, пекінська або савойська.

Яблука містять майже всі мінеральні речовини і вітаміни (Фото: Pixabay)

Яблука. Ці фрукти містять майже всі мінеральні речовини і вітаміни. Регулярне їх вживання оздоровлює судини мозку, перешкоджає їхній закупорці, знижує ризик крововиливів.

Сочевиця – джерело заліза і амінокислот, необхідних для швидкого перебігу біохімічних процесів у мозкових клітинах. Таким чином забезпечується ясність розуму і підвищується швидкість мислення.

Цільнозерновий хліб допоможе мозку зарядитися на весь день (Фото: Pixabay)

Хліб з борошна грубого помелу. Замініть ним білий хліб і ви швидко відчуєте різницю. Якщо ми їмо білий хліб або вироби з борошна вищого гатунку і здобу, в кров викидається багато інсуліну, після чого мозок починає "вимикатися". Тому для розумової активності найкраще вживати "повільні" вуглеводи, які містяться в цільнозернових продуктах і борошні грубого помелу. Так ви допоможете мозку зарядитися енергією на весь день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо продукти, які прискорюють старіння.

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