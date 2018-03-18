Названий топ-10 дешевих, але корисних продуктів

Існує міф про те, що правильне харчування - це дуже дорога їжа, яка не по кишені більшості українців.

Однак фахівці стверджують, що є безліч продуктів, які є дуже корисними і при цьому дешевими. Підтвердження цього призводить дієтолог Лариса Буткова, передає "Комсомольская правда в Україні".

Вода

Правильне вживання води є однією з найбільших проблем початківців-"зожників". Багато хто недооцінює важливість води, але ж вона відіграє визначальну роль в регулюванні температури тіла, транспортуванні до клітин поживних речовин і кисню, видаленні продуктів розпаду, захисті суглобів і органів. Не отримуючи необхідної кількості води, організм переходить у режим економії, забезпечуючи нею життєво важливі органи - мозок, серце, легені, печінку, нирки. У результаті страждають менш важливі органи - шкіра, шлунково-кишкового тракту та суглоби.

Вода Днепр Час

У день організм людини втрачає близько 2 літрів води. Щоб прорахувати необхідну кількість води на добу, потрібно свою вагу помножити на 0,031. Наприклад, якщо людина важить 70 кг, їй потрібно випивати 70 х 0,031 = 2,17 літра води в день.

Вівсянка

Вівсянка допомагає стати стрункішою, корисна для серця (овес багатий унікальними антиоксидантами), підвищує імунітет (підхопивши застуду, спробуйте "полікуватися" вівсянкою), знижується ризик діабету (овес багатий на магній, який необхідний для нормального обміну цукру) та допомагає уникнути стресу (вітаміни групи B, одержувані з вівсянкою, стимулюють вироблення серотоніну - речовини, що дає мозку команду заспокоїтися).

Нагадаємо, що мова йде не про разові пакетики швидкого приготування, а про найдешевшу крупу. Чим тонше пластівці, тим далі вони від цільного природного зерна, тим нижче їх користь, тим швидше вони засвоюються і тим вище їх глікемічний індекс.

Цибуля

Має цілий арсенал корисних властивостей. Вона знижує рівень холестерину в крові та артеріальний тиск, містить антиоксиданти, має протизапальні властивості. При будь-якому зростанні цін її вартість в Україні залишається завжди прийнятною (зараз - 5-7 грн/кг).

Морква

Має заслужену репутацію продукту, що поліпшує зір. Крім того, морква є джерелом харчових волокон, калію, вітамінів C і К, бета-каротину. І теж є цілком бюджетним продуктом: близько 6 грн за кіло.

Морква Днепр Час

Гарбуз

Крім того ж бета-каротину, тут присутні антиоксиданти та численні вітаміни, а в гарбузовому насінні багато корисних жирів і мінеральних солей. Страви з гарбуза відрізняються різноманіттям: його можна запекти з овочами, подавати як гарнір до других страв, а можна використовувати в якості начинки в пирогах. До того ж покупка цього продукту більш ніж бюджетна - цілком пристойний гарбуз обійдеться в 25 гривень.

Зелень

Петрушка, кріп, кінза, базилік, шпинат, цибуля, часник - кожен вид має свої корисні властивості. Звичайно, взимку ціни на свіжу зелень кусаються (пучок свіжої зелені коштує не менше 11 грн), але далі буде дешевше.

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Арахіс

Арахіс, або земляний горіх, містить багато корисних мікроелементів і вітамінів, необхідних для нормального функціонування організму. Він допомагає регулювати рівень цукру в крові, нормалізує кров'яний тиск і обмінні процеси в організмі людини. Також земляний горіх вважається натуральним продуктом, що підвищує імунітет, який може допомогти в боротьбі з негативними реакціями організму на повсякденні стреси та депресію. А ще арахіс піднімає настрій і корисний для тих, хто хоче зосередитися на вирішенні важливого завдання.

Арахіс Xcook Info

Правда, зловживати ним не варто - досить 12-15 "горішків" в день.

Курятина

Незважаючи на подорожчання, птиця як і раніше залишається найбюджетнішим м'ясом (ціна у супермаркетах - 85-95 грн за кілограм курячого філе). До того ж, на відміну від інших сортів м'яса, курятина багата калієм і фосфором. Також у ній багато заліза та магнію, вітамінів групи B, а також A і E. Дієтологи кажуть, що користь курятини полягає і в профілактиці інсультів, атеросклерозу і артеріальної гіпертензії, а економісти бачать користь для гаманця в її ціні.

Яйця

Яйця є натуральним джерелом білка та поживних речовин, а яєчний жовток у надлишку містить сильний антиоксидант лютеїн. Крім того, вживання яєць - відмінна профілактика проблем із зором. Яєчня на сніданок - це блюдо з розряду "дешево і сердито": яєчня з двох яєць обійдеться всього в 5 гривень. До того ж, дієтологи стверджують: яйця на сніданок - перший крок до схуднення.

Яйця Гастроном

Банан

Відмінне джерело калію, клітковини, вітамінів С і В6. Калій допомагає регулювати кров'яний тиск, а вітамін В6 відповідає за вуглеводний і жировий обмін. На жаль, останнім часом банани поступово виходять зі списку занадто дешевих продуктів - ціни на них за кілька місяців зросли майже вдвічі. Але тим не менше вони, як і раніше, залишаються одними з найдешевших фруктів на українському ринку.

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