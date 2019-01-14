Названо продукт, здатний продовжити життя

Дослідники з університету Отаго в Новій Зеландії визначили, що продукти, багаті на клітковину, здатні продовжити життя людини.

Як повідомляє BBC.com, люди мають їсти не менше 25 г клітковини на день. Це знижує ймовірність серцевих нападів та інсультів, а також таких захворювань, як діабет 2 типу. Крім того, щоденне вживання цього складного вуглеводу допомагає скинути вагу.

Фото: dushadevushki.me

Зазначається, що клітковина сприяє здоровому травленню і виводить з організму відходи. Вона міститься у фруктах, овочах, горіхах, насінні, хлібі та пасті, в яких використовуються цільні зерна, і деяких пластівцях для сніданку.

Фото: BBC.com

Також експерти стверджують, якщо перевести 1000 осіб з дієти з низьким вмістом клітковини (менше 15 г) на дієту з високим вмістом клітковини (25-29 г), то це може запобігти 13 смертям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський лікар-дієтолог Майкл Мослі назвав середземноморську дієту найефективнішою. За словами дієтолога, цей тип харчування допомагає не тільки скинути зайву вагу, але і зміцнює здоров'я.

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