Названий легкий спосіб скинути вагу і поліпшити колір обличчя

Про користь води з лимоном писала дієтологиня, лікарка Тереза Чонг. За її словами, лимонний сік сприяє зниженню апетиту, володіє очисними властивостями, допомагає знизити рівень цукру в крові, запускає метаболізм і процес спалювання жиру.

Вода з лимоном натщесерце прискорює обмінні процеси, покращує роботу нирок і печінки, відновлює кислотно-лужний баланс, покращує енергетичний обмін, пише Cosmopolitan.

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Вода з лимоном: протипоказання і шкода

Лимонна вода протипоказана при високій кислотності шлункового соку, а також при виразці. Не можна поєднувати лимони і снодійне: ці ліки уповільнюють травлення, лимонний сік довше залишається в шлунково-кишковому тракті і, замість позитивного, робить негативний вплив на слизову.

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Як правильно пити воду з лимоном

Воду з соком лимона варто вживати вранці натщесерце, з розрахунку 1 ч. ложка соку на 100 мл води. Також можна пити воду з лимоном на ніч, щоб прискорити очищення організму.

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Вода з лимоном для схуднення

Одним із пунктів багатьох дієт для схуднення є склянка води з лимоном натщесерце на початку дня. Такий нехитрий прийом сприяє спалюванню жиру і може в кілька разів підвищити ефективність тренувань і спортивних вправ. Налагоджена робота травної системи покращує метаболізм і нормалізує вагу.

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