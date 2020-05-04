Головна Новини
4 травня • оновлено в 22:59
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Названий легкий спосіб скинути вагу і поліпшити колір обличчя

10т
Читати матеріал російською

Про користь води з лимоном писала дієтологиня, лікарка Тереза Чонг. За її словами, лимонний сік сприяє зниженню апетиту, володіє очисними властивостями, допомагає знизити рівень цукру в крові, запускає метаболізм і процес спалювання жиру.

Вода з лимоном натщесерце прискорює обмінні процеси, покращує роботу нирок і печінки, відновлює кислотно-лужний баланс, покращує енергетичний обмін, пише Cosmopolitan.

Названий легкий спосіб скинути вагу і поліпшити колір обличчя

pexels.com

Вода з лимоном: протипоказання і шкода

Лимонна вода протипоказана при високій кислотності шлункового соку, а також при виразці. Не можна поєднувати лимони і снодійне: ці ліки уповільнюють травлення, лимонний сік довше залишається в шлунково-кишковому тракті і, замість позитивного, робить негативний вплив на слизову.

Названий легкий спосіб скинути вагу і поліпшити колір обличчя

pexels.com

Як правильно пити воду з лимоном

Воду з соком лимона варто вживати вранці натщесерце, з розрахунку 1 ч. ложка соку на 100 мл води. Також можна пити воду з лимоном на ніч, щоб прискорити очищення організму.

Названий легкий спосіб скинути вагу і поліпшити колір обличчя

pexels.com

Вода з лимоном для схуднення

Одним із пунктів багатьох дієт для схуднення є склянка води з лимоном натщесерце на початку дня. Такий нехитрий прийом сприяє спалюванню жиру і може в кілька разів підвищити ефективність тренувань і спортивних вправ. Налагоджена робота травної системи покращує метаболізм і нормалізує вагу.

Названий легкий спосіб скинути вагу і поліпшити колір обличчя

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, одним із кращих вправ для швидкого зміцнення м'язів преса є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Дієта і фітнес

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги