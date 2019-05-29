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/Дієта і фітнес

Названі продукти, які допоможуть засмагнути

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Гарний, рівний загар можна отримати не тільки завдяки сонцю і автозасмазі, але і правильному харчуванню.

Як повідомляє Di Lei, існує ряд продуктів, які стимулюють вироблення меланіну і зберігають бронзовий колір шкіри на довгий час. Саме вітамін E, бета-каротин і певні амінокислоти допоможуть надати шкірі певний відтінок і надовго зберегти засмагу.

Морква

Містить велику кількість бета-каротину. Особливо ефективний для засмаги морквяний сік або салати з моркви. Головне, вживати цей продукт протягом тривалого часу. Але пам'ятайте, що передозування морквою загрожує вашій шкірі неприємним помаранчевим відтінком.

Названі продукти, які допоможуть засмагнути

Фото: 7dach.ru

Абрикоси і персики

У них не тільки бета-каротин, а й вітаміни групи B, а також біофлавоноїди. Ці продукти прискорюють появу засмаги, забезпечують захист від ультрафіолету, захищають від опіків. Зазначимо: у день рекомендується з'їдати приблизно 200 г абрикосів.

Названі продукти, які допоможуть засмагнути

Фото: roscontrol.com

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Диня

Цей продукт сповнений вітамінами В і С, а також калієм, залізом і бета-каротином. Від дині загар з'являється швидше, а колір стає інтенсивнішим. Але для цього потрібно з'їдати по 300 грамів в день.

Названі продукти, які допоможуть засмагнути

Фото: 7dach.ru

Помідори

Помідори багаті на вітамін В і мінерали. Вони захищають шкіру і водночас забезпечують появу засмаги. Для того, щоб був потрібний ефект, потрібно стакан томатного соку щодня.

Названі продукти, які допоможуть засмагнути

Фото: tv.ua

Броколі

Ця капуста здатна захистити шкіру до і після прийняття сонячних ванн. Вона володіє лікувальним ефектом: зменшує почервоніння і набряки шкіри. Тому потрібно з'їдати порцію (200 г відвареної або сирої) броколі до або після відвідування пляжу.

Названі продукти, які допоможуть засмагнути

Фото: politeka.net

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Закирова Анна
Закирова Анна
Мoя искрeнняя 6лaгoдaрноcть тeм, кто покaзaл мнe этот чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁h8wv2t Пpоcто пройдя проcтoй опpоc пoлучила почти полyгодовyю заpплатy)) Пoльзyйтесь, пока eщe ecть возможность=)
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