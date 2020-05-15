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16 травня • оновлено в 03:26
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Названі продукти, які допомагають схуднути: топ-5

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Щоб схуднути, не завжди потрібно від чогось відмовлятися. Можна навіть, навпаки, додати в своє меню нові продукти, оскільки деякі з них можуть допомогти в схудненні.

Про п'ять продуктів, які допоможуть схуднути, пише Cosmopolitan.

Названі продукти, які допомагають схуднути: топ-5

pexels.com

Жирна риба

Лосось, сардини, скумбрія та інші жирні риби містять незамінні і дуже корисні для жіночого організму омега-3 жирні кислоти, які борються із запаленнями, знижують ризик серцевих захворювань і знижують рівень гормону кортизолу, відповідального за стрес і накопичення жиру.

Названі продукти, які допомагають схуднути: топ-5

pexels.com

Кава

Кава сприяє позбавленню від зайвого жиру. Під час невеликого дослідження виявилося, що люди, які пили каву за годину до тренування, спалювали майже вдвічі більше жиру і могли тренуватися на 17% довше.

Названі продукти, які допомагають схуднути: топ-5

pexels.com

Яйця

"Яєчні" сніданки зменшують відчуття голоду і продовжують ситість на кілька годин.

Названі продукти, які допомагають схуднути: топ-5

pexels.com

Зелений чай

Зелений чай – гарне джерело епігаллокатехін-галлата (EGCG), антиоксиданту, який сприяє спалюванню жиру і допомагає швидко позбутися від живота.

Названі продукти, які допомагають схуднути: топ-5

pexels.com

Яблучний оцет

Використовуйте його замість заправки для салату. Яблучний оцет знижує апетит і рівень цукру в крові.

Названі продукти, які допомагають схуднути: топ-5

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, одним із кращих вправ для швидкого зміцнення м'язів преса є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.

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Автор
Марія Дідик
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