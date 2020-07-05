Названі найкорисніші каші для швидкого схуднення

Ефективне схуднення неможливе без грамотного балансу жирів, білків і вуглеводів, при чому останні також варто вибирати з розумом. Наш організм не може обійтися без складних вуглеводів, які постачають його енергією. І каші є найоптимальнішим джерел цих поживних речовин.

Каші – це не тільки ситний і корисний продукт, але вони також можуть надати неоціненну допомогу в скиданні ваги. Багато людей, коли худнуть, помилково відмовляються від круп в процесі схуднення, тим самим роблячи його складнішим. OBOZREVATEL розповідає, які каші є найкориснішими для схуднення.

Вівсянка

Вівсянка дуже багата на клітковину, яка допомагає переміщати переварену їжу по травному тракту і швидко її виводити. Вона також покращує обмін речовин і сприяє виведенню зайвої рідини з організму. Вівсянка також сприятливо впливає на стан шкіри і волосся.

Каші при схудненні: користь Рixabay

Пшенична крупа

Ця каша дуже низькокалорійна, за рахунок чого вона є просто незамінною в різних дієтах. Пшенична крупа полегшує перебіг захворювань шлунково-кишкового тракту і знижує відсоток "поганого" холестерину в крові.

Найкорисніші крупи для схуднення Рixabay

Кукурудзяна крупа

Вона не тільки сприяє оздоровленню кишечника, запобігаючи процесам бродіння, але також прискорює обмін речовин. Це і робить її цінним помічником в боротьбі за струнку фігуру.

Які каші можна їсти при схудненні Рixabay

Рис

Для схуднення цінний не білий, а саме нешліфований коричневий рис, так як більша частина корисних речовин міститься саме в рисовому лушпинні, яка багата на клітковину і складні вуглеводи. А також рис зменшує набряклість.

Чому рис корисний для схуднення Рixabay

Ячна крупа

Ця каша дозволяє не тільки вирішувати проблеми шлунково-кишкового тракту, а й прискорює метаболізм. Також допомагає нормалізувати функцію щитовидної залози, розлад якої може спричинити проблеми з вагою.

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