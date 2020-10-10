Названі найдивніші і найнебезпечніші дієти в історії

У мережі розповіли про дивні дієти, за допомогою яких худнули люди в різні епохи. Деякі з них були досить незвичайними і небезпечними. Серед них – нікотинова жувальна і "сонна" дієти.

Нерідко схуднення за допомогою старовинних радикальних методів приводило до проблем зі здоров'ям і навіть летальних наслідків. Добірку найдивніших дієт опублікував "Рамблер".

Дієта на нікотині

Як допомагає схуднути нікотинова дієта. Pixabay

Популярна рекламна кампанія першої половини ХХ століття закликала: заміни цукерку цигаркою. І незважаючи на шкідливість такого методу схуднення, тоді і дівчатка-підлітки, і моделі, і балерини почали активно палити, щоб підтримувати ідеальну вагу і досягти досконалості. Деякі з тих, хто випробував на собі нікотинову дієту відзначали, що сигарети знижували у них апетит, і в результаті цього вдавалося скинути непотрібні кілограми.

Жувальна дієта

Жувальна дієта: у чому її суть. Pixabay

На стику 19-20 століть світ дізнався про дієту Гораса Флетчера. Автор дієтичного харчування запевняв, що їжу треба жувати не менше 32 разів, перш ніж проковтнути її. Якщо умова не виконувалася, то їжу потрібно було виплюнути. При цьому не мало абсолютно ніякого значення, що саме їв людина – навіть манну кашу потрібно пережовувати задану кількість разів. Дивно, але ця ідея принесла Горасу мільйони.

"Сонна" дієта

Що таке "сонна дієта". Pixabay

Коли ми спимо, ми не їмо – дуже проста істина, яку відкрили для себе американці в 70-і роки і перетворили її в спосіб схуднення. На такий "дієті" навіть сидів Елвіс Преслі. Цей варіант для скидання ваги грунтувався не так на фізичній потребі у сні, а на жмені снодійного. Під силою таблеток ті, хто прагнув схуднути, могли перебувати в ліжку по кілька днів, завдаючи іноді непоправної шкоди своєму здоров'ю.

Дієта на алкоголі

Як схуднути за допомогою алкоголю. Pixabay

Першим, хто вирішив випробувати на собі вельми дивний спосіб схуднути, був британський правитель Вільгельм Завойовник. Період його правління припав на 11 століття. Вільгельм повністю виключив зі свого раціону їжу і перейшов на пиво та вино. Чи вдалося йому схуднути – невідомо, але через сотні років до "алкогольної" дієти вдавалися і вдаються багато "експериментаторів", щоправда не в настільки радикальному варіанті.

Дієта на оцті

Оцтова дієта: хто випробував на собі. Pixabay

Англійський поет лорд Байрон завжди прагнув виглядати ідеально, витончено і молодо, тому дієти були для нього звичною справою. Щоб мати благородну блідість, перед вживанням їжі, він вимочував її в оцті, а після цього пив кислоту, яку попередньо розбавляв водою. Помер він в 36 років і, як засвідчив розтин, організм покійного за своїм станом був набагато старший за свого власника.

Дієта "Алілуя"

Дієта "Алілуя": що це. Pixabay

У 90-і роки 20 століття пастор із США на пару зі своєю дружиною винайшов систему дієтичного харчування, яка "вела до Бога і здоров'я". Назву для системи харчування підбирали недовго, схожим чином називалася ферма, на якій виростали "божественні" продукти.

Ця дієта була не більше ніж вегетаріанським харчуванням з суттєво зниженим вмістом калорій, що складається виключно зі злаків і овочів. На думку авторів дієти, саме така їжа була в раю, де жили Адам і Єва.

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