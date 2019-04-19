Названа несподівана причина ранньої смерті: як себе вберегти

Вчені Державного університету в Сан-Паулу (Бразилія) з'ясували причину ранніх смертей.Так, вони заявили, що у людей, які пропускають сніданок і їдять перед сном, збільшується ризик смерті від серцевого нападу.
У дослідженні взяли участь 113 пацієнтів середнім віком 60 років, яким діагностували інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST електрокардіограми (STEMI). Про це повідомляє MedicalXpress.
pexels.com
Вони пройшли опитування, в ході якого вказали, чи снідали вони вранці та їли пізно ввечері. Сніданок пропускали 58% добровольців, пізно вечеряли 51%, а обидві звички спостерігалися у 41 відсотка.
pexels.com
У людей з обома особливостями харчування ризик смерті, повторного інфаркту та стенокардії був в 4-5 разів вище протягом 30 днів після виписки з лікарні.
pexels.com
За словами вчених правильне харчування є ефективним способом поліпшення прогнозу подальшого стану хворого. Перерва між прийомом їжі і сном повинен бути не менше двох годин, а сніданок - складатися з молочних продуктів, вуглеводів і фруктів і складати 15-35 відсотків від загальної кількості калорій, які необхідно вжити за день.
Як раніше писав OBOZREVATEL, українська телеведуча Регіна Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів. Вона зазначила, що важливим моментом у відновленні фігури після пологів є грудне вигодовування.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!