Названа небезпечна дієта для офісних працівників

Крістіна Долматова Дієта і фітнес 10:54, 16.07.2020

Нутриціологиня Ольга Деккер розповіла, яка дієта заборонена людям, які працюють в офісах.

Про це повідомляє видання "Комсомольская правда". За словами експертки, для них небезпечний популярний метод схуднення П'єра Дюкана, заснований на кетогенній дієті. Він вимагає їсти страви з високим вмістом білка, а також знизити в раціоні жири та вуглеводи, відмовитися від цукру і пити більше води.

"Через надлишок білка в організмі виробляються кетонові тіла: вони пригнічують апетит і викликають втому, неприємний запах з рота і від тіла. Виражений дефіцит мікроелементів та вітамінів веде до проблем не лише з зовнішнім виглядом, але і з нервовою, серцево-судинною та травною системами... Також дефіцит жирів може позначитися на жовчному міхурі й викликати запори", – розповіла нутриціологиня.

Деккер також зазначила, що цей спосіб схуднення не варто вибирати при хворобах нирок, печінки, порушення обміну речовин, подагрі, а також вагітності та годування груддю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які продукти необхідно вживати в їжу, щоб ефективно худнути та не завдавати шкоди здоров'ю.

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