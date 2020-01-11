Названа найнебезпечніша для людини дієта

Вчені назвали кетогенну дієту найнебезпечнішою для здоров'я людини.

За словами фахівців, вона може стати причиною розвитку різних хвороб, в тому числі раку та діабету. В рамках цієї дієти, люди різко змінюють свій раціон, скорочуючи вуглеводи і збільшуючи жири. Таким чином організм позбавляється глюкози та починає спалювати власний накопичений жир. Він перетворюється, в тому числі в кетонові тіла, які мозок використовує як джерело енергії замість глюкози. В результаті вони отруюють організм, повідомляє "Комсомольская правда".

Фото: heroine.ru

"Зазвичай ми отримуємо необхідну для життя енергію з вуглеводів. Якщо їх обмежувати, то організм починає брати енергію із запасів жирової тканини. При розпаді такого жиру утворюються кетони (ацетон). Надлишок кетонів веде до появи запаху ацетону з рота, а в цілому в організмі відбувається отруєння", — говорять експерти.

Фото: woman.rambler.ru

Крім того, вони додають, що кетодієта може викликати ломоту в тілі, занепад сил та зниження когнітивних здібностей. Тому рекомендують перейти на більш щадний тип харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, які продукти не варто їсти на голодний шлунок.

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