Названа найкраща дієта для спалювання жиру

Швидко позбутися зайвої жирового прошарку на тілі допоможе річна дієта "Світлофор".

За словами дієтологів, саме вона дозволить схуднути буквально за кілька тижнів. Про це повідомляє "Медікфорум".

Харчування засноване на принципі світлофора. Так протягом двох тижнів людина повинна вживати фрукти і овочі одного кольору – червоного, жовтого або зеленого.

У перший день рекомендується їсти лише червоні продукти: яблука, вишню, помідори і т.д. У другій – тільки жовті: банани, перець, ананаси. А в третій – тільки зелені: ківі, горошок, авокадо і так далі.

Під час дієти не варто забувати і про фізичні навантаження. Харчуватися за принципом "світлофора" можна лише три рази в тиждень і при цьому втратити до 6 кг ваги. В інші дні краще відмовитися від великої кількості борошняних виробів, від жирних, гострих і солодких продуктів.

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