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7 березня • оновлено в 04:57
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Названа дієта, яка запобігає старінню: як потрібно харчуватися

1.4т
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Вчені з Університету Стоуні-Брук у США провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що старіння мозку можна уповільнити, якщо знизити вживання вуглеводів.

Так, про експеримент вчених пише видання MedicalXpress.

Названа дієта, яка запобігає старінню

bigmir.net

Як повідомляє професор і нейробіолог Лілліан Мухіка-Пароді, в науковому експерименті брали участь майже тисяча осіб у віці від 18 до 88 років.

За допомогою МРТ мозку вчені вивчили зміни взаємодії між різними частинами мозку учасників і наскільки вони залежать від вживаної їжі.

Названа дієта, яка запобігає старінню

aif.by

Для порівняння експерти вирішили посадити учасників на дві різні дієти – звичайну і низьковуглеводну. Раціон останньої включав м'ясо і рибу з салатом, але виключав цукор, зерно та рис, а також багаті крохмалем овочі.

Відзначається, що головним "паливом" при звичайній дієті є глюкоза, а при низьковуглеводній – кетони.

Результати дослідження показали, що дієта з низьким вмістом вуглеводів позитивно позначилася на взаємодії відділів мозку, а також підвищила загальну когнітивну активність.

Названа дієта, яка запобігає старінню

cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтолог Маргарита Корольова розкрила секрет ідеального сніданку. Так, за її словами перший прийом їжі повинен бути достатньо "ситним".

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Автор
Анна Міхно
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