Названа дієта, яка запобігає старінню: як потрібно харчуватися

Вчені з Університету Стоуні-Брук у США провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що старіння мозку можна уповільнити, якщо знизити вживання вуглеводів.

Так, про експеримент вчених пише видання MedicalXpress.

bigmir.net

Як повідомляє професор і нейробіолог Лілліан Мухіка-Пароді, в науковому експерименті брали участь майже тисяча осіб у віці від 18 до 88 років.

За допомогою МРТ мозку вчені вивчили зміни взаємодії між різними частинами мозку учасників і наскільки вони залежать від вживаної їжі.

aif.by

Для порівняння експерти вирішили посадити учасників на дві різні дієти – звичайну і низьковуглеводну. Раціон останньої включав м'ясо і рибу з салатом, але виключав цукор, зерно та рис, а також багаті крохмалем овочі.

Відзначається, що головним "паливом" при звичайній дієті є глюкоза, а при низьковуглеводній – кетони.

Результати дослідження показали, що дієта з низьким вмістом вуглеводів позитивно позначилася на взаємодії відділів мозку, а також підвищила загальну когнітивну активність.

cosmo.ru

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