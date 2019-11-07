Навіщо потрібно худнути: дієтологиня назвала топ-5 важливих причин

Дієтологиня Інна Забіяка назвала топ-5 важливих причин, чому варто схуднути.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. По-перше, за словами експертки, ви почнете відчувати себе краще, легше й енергійніше. А по-друге, це вирішить безліч проблем зі здоров'ям.

"Зайва вага найчастіше супроводжується цілим комплексом симптомів і хвороб: високий тиск, порушення обміну речовин, захворювання печінки та шлунково-кишкового тракту, питання репродуктивного характеру. Тому схуднення — одне з найкращих розв`язань проблем зі здоров'ям", — розповіла Забіяка.

Фото: nur.kz

Крім того, дієтологиня додала, що в процесі схуднення ви зможете усунути психологічні проблеми залежності від їжі (заїдання стресу), а також підняти свою самооцінку.

Фото: scoopnest.com

Також Забіяка зазначила, що схуднувши, ви зможете відкрити для себе нові можливості та нові горизонти — в будь-який з життєвих сфер. А головне, налагодити особисте життя.

"Не люблю, коли схуднення зводиться до пошуку чоловіка, але не можна заперечувати той факт, що ставши стрункішою дівчата привертають набагато більше уваги у протилежної статі", — підсумувала експертка.

Фото: bit.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Інна Забіяка розповіла, як схуднути швидко і без проблем для здоров'я.

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