Існує сім важливих причин для того, щоб пити воду в достатній кількості при схудненні.

Про це розповіла відомий дієтолог Олена Кален на своїй сторінці в Instagram, пояснивши важливість вологи в процесі позбавлення від зайвих кілограмів.

За її словами, корисно випивати воду за 15-20 хвилин до прийому їжі, хоча багато хто намагається обдурити тіло і споживають рідину, навіть коли голодний. Останній варіант стає причиною набору ваги або виснаження.

Навіщо пити воду при схудненні Gustavo Scafeli / unsplash

Навіщо пити воду при схудненні – топ-7 причин

Причина 1. За словами експерта, вода необхідна для відновлення енергії, так як втрата вологи призводить до появи дратівливості й негативно позначається на концентрації уваги.

Причина 2. Кален нагадала, що система травлення під час схуднення особливо гостро потребує вологи, яка перешкоджає утворенню запорів і виводить продукти життєдіяльності.

Причина 3. Вода скорочує ризик розвитку інфекційних захворювань, захищаючи імунну систему.

Причина 4. Рідина є регулятором біохімічних процесів у тілі, а її недолік здатний викликати м'язові спазми при занятті спортом.

Причина 5. Більш того, вода сприяє спалюванню жирів, які виходять через потові залози. Також вона нормалізує обмін речовин.

Причина 6. Рідина покращує загальне самопочуття, діє на організм як жарознижуючий засіб і виводить шкідливі й токсичні речовини. ⠀

Причина 7. Вона благотворно впливає на клітини шкіри, запобігаючи сухості, "живить" її зсередини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз розповіла, як розпізнати залежність від солодкого, на яку багато хто посилається, коли не можуть схуднути.

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