Існує сім важливих причин для того, щоб пити воду в достатній кількості при схудненні.
Про це розповіла відомий дієтолог Олена Кален на своїй сторінці в Instagram, пояснивши важливість вологи в процесі позбавлення від зайвих кілограмів.
За її словами, корисно випивати воду за 15-20 хвилин до прийому їжі, хоча багато хто намагається обдурити тіло і споживають рідину, навіть коли голодний. Останній варіант стає причиною набору ваги або виснаження.
Навіщо пити воду при схудненні
Gustavo Scafeli / unsplash
Навіщо пити воду при схудненні – топ-7 причин
Причина 1. За словами експерта, вода необхідна для відновлення енергії, так як втрата вологи призводить до появи дратівливості й негативно позначається на концентрації уваги.
Причина 2. Кален нагадала, що система травлення під час схуднення особливо гостро потребує вологи, яка перешкоджає утворенню запорів і виводить продукти життєдіяльності.
Причина 3. Вода скорочує ризик розвитку інфекційних захворювань, захищаючи імунну систему.
Причина 4. Рідина є регулятором біохімічних процесів у тілі, а її недолік здатний викликати м'язові спазми при занятті спортом.
Причина 5. Більш того, вода сприяє спалюванню жирів, які виходять через потові залози. Також вона нормалізує обмін речовин.
Причина 6. Рідина покращує загальне самопочуття, діє на організм як жарознижуючий засіб і виводить шкідливі й токсичні речовини. ⠀
Причина 7. Вона благотворно впливає на клітини шкіри, запобігаючи сухості, "живить" її зсередини.
Часто отримую питання про користь води - навіщо пити воду при зниженні ваги, в який час краще пити і в яких обсягах? Розберемо сьогодні цю тему подробнее😉 ⠀ 7 ПРИЧИН ЧОМУ ВАРТО ПИТИ ВОДУ 🔻🔻🔻 ⠀ 1️⃣ Вода необхідна організму для відновлення енергії. Протягом дня на роботу систем і органів організм витрачає близько двох літрів рідини. Втрата вологи призводить до появи дратівливості і негативно позначається на концентрації уваги. Тому для нормальної роботи нашого організму необхідна вода. ⠀ 2️⃣ Особливо гостро в воді потребує система травлення. Вода перешкоджає утворенню запорів, а також виводить продукти життєдіяльності з організма♻️ Також вода - головний учасник всіх хімічних процесів, що відбуваються в шлунково-кишковому тракті, який доставляє живильні речовини і виводить відпрацьовані. ⠀ 3️⃣ Вода істотно скорочує ризик розвитку інфекційних захворювань. Дефіцит рідини в організмі веде до зневоднення, яке знижує захист імунної системи. Слабкий імунітет означає збільшення частоти захворювань, а також досить важкий перенесення інфекційних захворювань. ⠀ 4️⃣ Вода - регулятор біохімічних процесів в тілі. Наприклад, після тренувань організм розпалений і вимагає рідини, щоб відновитися. Вода як раз і є цим відновлює засобом. Нестача води в організмі, здатний викликати м'язові спазми. Для запобігання цьому при занятті спортом, рекомендується пити воду до і після треніровкі💦 ⠀ ❓Есть Чи є у вас труднощі зі споживанням води в достатньому обсязі? Якщо впоралися з ними, розкажіть в коментарях як? Поділитися Лайфхак, як я виробила в собі звичку випивати необхідне мені кол-во води в день? Напішіте👇 ⠀ В наступному пості знайдете ще 3 причини пити воду, а також дізнаєтеся про одну поширену помилку, яку допускають дівчата при зниженні веса⚠️ ⠀ На марафоні ми вчимося їсти і пити в достатній для себе кількості, без дієт і обмежень. В результаті вага знижується природним чином, а ви відчуваєте себе прекрасно) 💃 ⠀ 🙋Чтоби задати питання про марафоні, дізнатися дату найближчого старту тренінгу і записатися, напишіть мені "ТАК" в Дірект🤗 ⠀ # еленакален_совети # похудетьбистро # бездіет # вода
Щоб прочитати перші 4 причини пити воду при схудненні, переходите до мне👉 @elenakalen і поверніться в попередній пост. А тут поділюся продовженням і розповім, чому все ж не варто замінювати їжу водою, якщо ви хочете знизити вагу. ⠀ Ловіть ще 3 причини пити воду при зниженні веса🔻 ⠀ 5️⃣ Вода сприяє спалюванню жирів. Візьмемо, наприклад, енерговитратні процеси, до яких відносять освіту м'язової ткані💪 Чим більше спалюється калорій, тим більше потрібно води, оскільки при потовиділенні через потові залози на поверхню виходять не тільки токсини і рідина, а й жир. Крім того, вода нормалізує обмін речовин. ⠀ 6️⃣ Вода покращує загальне самопочуття, діє на організм як жарознижуючий засіб і виводить шкідливі і токсичні речовини. При перевтомі, отруєннях, похмілля неможливо поліпшити стан без великої кількості води, яке виведе шлаки і токсини, а також відновить енергію⚡ ⠀ 7️⃣ Доведено, що щоденне вживання питної води, робить благотворний вплив на клітини шкіри, запобігаючи сухість, вода "живить" шкіру зсередини, надаючи шкірі пружність і зберігаючи її молодость👍 ⠀ Фахівці згодні з тим, що корисно випивати воду за 15-20 хвилин до прийому їжі. Однак, багато роблять помилку, коли намагаються обдурити своє тіло і п'ють воду, навіть коли голодні, коли їм потрібна їжа, а не вода☝ В результаті роблять тільки гірше - зрив, набір ваги або навпаки виснаження. ⠀ ✅ По суті це досить безглузде заняття: вода, потрапляючи в порожній шлунок, повністю просочується в кишечник через 5-15 хвилин. і він знову стає порожнім. А ось відчуття голоду, якщо воно було, від прийому води не проходить. Відповідно, організм не отримує потрібних йому поживних речовин, і є вам захочеться знову. ⠀ Якщо ви хочете навчитися розпізнавати відчуття голоду, знизити вагу без стресу для організму, розуміти, коли прийшло насичення і назавжди позбутися від переїдання, приймайте участь в марафоні. ⠀ 🙋 Щоб дізнатися детальніше про тренінг та записатися на Марафон, напишіть мені "ТАК" в Direct. Я із задоволенням відповім на ваші вопроси😉 ⠀ # еленакален_совети # похудетьпросто # бездіет # вода # голод
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз розповіла, як розпізнати залежність від солодкого, на яку багато хто посилається, коли не можуть схуднути.
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