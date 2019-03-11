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/Дієта і фітнес

"Наш організм — не тюрма": дієтолог вказала на небезпеку харчування у піст

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Відомий дієтолог Людмила Гончарова назвала головну небезпеку, з якою можуть зіткнутися люди у випадку точного дотримання посту.

Так, 11 березня розпочався Великий піст-2019, під час якого не можна їсти м'ясо, рибу, молочні продукти, а також вживати алкоголь. Однак якщо різко відмовитися від звичних продуктів, а після закінчення посту повернутися до старого режиму харчування, – можуть виникнути серйозні проблеми з органами травлення, пишуть "Українські новини".

Гончарова розповіла, що люди, які дотримуються радикальних приписів посту, завдають шкоди своєму організму, зокрема, ризикують отримати панкреатит.

"Наш організм — не тюрма": дієтолог вказала на небезпеку харчування у піст

pixabay

"Панкреатит або запалення підшлункової залози. Люди дуже точно дотримуються обмежень, але також твердо й чітко все повертають назад. Наш організм – не система в'язниці, коли ми все обмежуємо категорично, а потім собі все дозволяємо. Так він не працює", – висловилася дієтолог.

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Людмила додала, що організм людини любить комфорт і йому необхідні різноманітність та натуральні продукти.

"Наш організм — не тюрма": дієтолог вказала на небезпеку харчування у піст

pixabay

"Для нього нормальним є м'ясо – бо це структурний матеріал для клітин. Для нього нормальною є риба – бо це легко засвоюваний білок і, знову-таки, структурний матеріал для клітин. Але буває, що велика кількість видів риби людині шкідлива", – підсумувала Гончарова.

Раніше OBOZREVATEL розібрався, які існують заборони, а також, як виглядає календар харчування Великого посту на цей період.

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Тема
Великий піст 2018
Особа
Людмила Гончарова
Теги
Великий постдиетадієтолог
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