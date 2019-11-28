Наречена скинула десятки кг й стала неймовірною красунею: фото до й після

Австралійка Кайлі Малкахи змогла схуднути вдвічі завдяки регулярним заняттям спортом та спеціальній дієті.

За даними видання Mirror, дівчина почала набирати вагу до двадцяти років, і вже в 27 відмітка досягла 120 кілограмів.

У дівчини й без того були комплекси, які посилилися ще й після пропозиції одружитися. Кайлі страшенно боялася, що піде до весільного салону і не влізе в жодну гарну сукню.

Перші результати схуднення - до й після instagram / kyliejanesjourney

"Пам'ятаю, коли я раніше думала про заміжжя, мене лякала думка про те, що мені доведеться йти до магазину весільних суконь. Боялася, всы мене засуджуватимуть, адже я б не влізла в жодну сукню", – згадала дівчина.

Австралійка схудла на 55 кг - до й після instagram / kyliejanesjourney

У 2017 році вона була змушена піти до лікарні, щоб вирішити проблему зайвої ваги. Як стало відомо, у Малкахи був полікістоз яєчників (патологія), через що медики порадили пацієнтці позбутися продуктів із вмістом глютену і молока.

Схуднення - до й після instagram / kyliejanesjourney

Завдяки дієті австралійка почала помічати, що вага згодом йшла. Результат допомагали закріпити відеоуроки в YouTube.

Спорт і дієта - фото до й після instagram / kyliejanesjourney

"Коли я прийшла до магазину через рік після того, як схудла, то змогла влізти майже в будь-яку із тих суконь, що були там. І, чесно кажучи, це прекрасне почуття", – розповіла дівчина. Перед церемонією одруження Кайлі змогла втратити 55 кг і зітхнула з полегшенням.

Австралійка в сукні, що ледь застібалася - до й після instagram / kyliejanesjourney

"Це так круто – мати можливість приміряти щось та ідеально вписатися", – зізналася вона.

Фото до й після схуднення instagram / kyliejanesjourney

Австралійка схудла вдвічі перед весіллям instagram / kyliejanesjourney

Фото до й після схуднення instagram / kyliejanesjourney

Кайлі схудла вдвічі й влізла у весільну сукню мрії instagram / kyliejanesjourney

Кайлі Малкахи схудла вдвічі й вийшла заміж instagram / kyliejanesjourney

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що російський актор і зірка "Ліквідації" Олександр Семчев схуд на 100 кілограмів. Пізніше він зізнався упроблемах зі здоров'ям.

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