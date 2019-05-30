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/Дієта і фітнес

"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"

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Відому російську телеведучу і продюсера Тіну Канделакі розгромили в мережі за дієту "для обраних".

Так, нею зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Моє секретне меню, складене моїм тренером і співавтором дієти: котлети мікс з червоної і білої риби з кенійської квасолі і відвареного кіноа зі спеціями і кунжутом; королівські гребінці зі спаржею і пастою "ракушки", приправленою пармезаном; стейк сьомги з брюссельською капустою і спаржею, запеченою на грилі", — написала Канделакі.

"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"

Тіна Канделакі

Фото з Instagram

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"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"

Тіна Канделакі

Фото з Instagram

Зазначимо: раціон ведучої складається з дуже дорогих продуктів, що і обурило користувачів мережі.

"Коли фінанси дозволяють, можна так харчуватися", "Ділиться з тими, хто живе на Рубльовці", "Занадто складно", "Тіна, прям перебір. На вас же звичайні люди підписані", "Ну, нам з таким набором продуктів не потягнути ... по зарплаті", — прокоментували люди.

"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"
"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"
"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"
"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"
"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"
"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"
"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"
"Нам таке не потягнути": російську зірку ТБ розгромили за дієту "для обраних"

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Канделакі викликала неоднозначну реакцію мережі. Вона опублікувала відео зі спортзалу, де займалася в лосинах з високою талією та короткому топі рожевого кольору.

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Особа
Тіна Канделакі
Місце
Росія
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Смагина Ирина
Смагина Ирина
Мoя иcкpeнняя благодаpнoсть вcем тeм, кто пoказaл мне прeкрacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁gb5unl Пpoсто пройдя oпрос полyчила пoчти пoлyгодовyю зapплaту)) Пользyйтеcь, покa есть возмoжнocть=)
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