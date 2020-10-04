Найважливіше – розуміти, заради чого ми займаємося й худнемо, – Іраклі Макацарія

Із настанням перших осінніх холодів у багатьох людей відновлюється бажання відвідувати спортивні зали, активно тренуватися і "схуднути або накачатися до Нового року". Дійсно, закінчився період літніх відпусток і відпочинку, а погодні умови не сприяють комфортним заняттям на вулиці.

У тих, хто вперше прийшов до спортзалу після тривалої перерви, часто виникає безліч питань: як правильно повернутися до тренувань, щоб не нашкодити здоров'ю, як відновити свою форму і як налагодити режим харчування без стресу для організму. OBOZREVATEL поспілкувався з популярним українським телеведучим і тренером проєкту "Зважені та щасливі" і програми WOWBODY gym Іраклі Макацарією і дізнався, як грамотно відновити фізичну форму, худнути, а головне – робити все це із задоволенням і користю.

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Іраклі Макацарія розповів, як відновити тренування в залі. Пресслужба

– Що варто враховувати, коли повертаєшся до тренажерного залу після тривалої перерви?

– Дуже важливо розуміти, в якій фізичній готовності перебуває наше тіло. Після тривалої паузи дуже важливо повільно розігрівати й готувати організм для навантажень. Усе треба робити поступово.

– Як правильно збільшувати фізичне навантаження, щоб досягти результату й не нашкодити самому собі?

– Після повернення до залу дуже часто ми відчуваємо бажання швидко прийти в нашу ідеальну форму. Але варто пам'ятати, що все навантаження потрібно ретельно аналізувати, планувати й застосовувати. Я б рекомендував тренувати всі групи м'язів перші кілька тижнів для того, щоб вони прийшли в необхідний тонус.

Іраклі Макацарія поділився порадами. Пресслужба

– Яких правил варто дотримуватися, щоб тренування в залі були максимально успішними?

– Дуже важливо розуміти, яку мету ви прагнете досягти і за якою системою ви тренуєтеся. Консультація з тренером – завжди гарна ідея, якщо ви не впевнені, що і як робити. Для успішних результатів дуже важливо дотримуватися здорового раціону їжі і правильного відновлення.

– У чому особливість програми для тренажерного залу WOWBODY gym? Які переваги порівняно зі звичайними тренуваннями у фітнес-залі?

– У нашій онлайн-програмі WOWBODY gym я не просто знайомлю з технікою виконання вправ, але й даю чіткі інструкції. Весь комплекс: тренування, схеми харчування, мотивація, щотижневий контроль, продуманий до дрібниць для того, щоб проведений час у залі приніс відповідні результати.

Макацарія став тренером програми WOWBODY gym. Пресслужба

– Які секрети і прийоми ви використовуєте в тренуваннях для спортзалу онлайн?

– Головний секрет досягнення хороших результатів – це ефективно витрачений час у залі з використанням правильних вправ.

– Як мотивувати себе й не кинути заняття після першої крепатури?

– Ми маємо розуміти, що будь-який результат – це плід наших старанних тренувань. Найважливіше – розуміти, заради чого ми займаємося спортом, якою є наша справжня мета і що ми готові зробити заради досягнення цієї мети. А крепатура – це лише підтвердження того, що ми на один крок ближчі до нашого кінцевого результату.

Іраклі Макацарія поділився порадами про тренування в спортзалі. Пресслужба

Відзначимо, Іраклі Макацарія – український кінопродюсер, телеведучий, а також учасник низки популярних проєктів на телебаченні. Зокрема, популярність серед телеглядачів України він отримав після участі в шоу "Холостяк" (6 сезон, 2016 рік). Також Іраклі взяв участь в популярному шоу "Танці з зірками" (2018 рік), де посів почесне третє місце. У 2019 Макацарія став тренером програми "Зважені та щасливі".

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