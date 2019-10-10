Найтовстіша жінка Росії схудла на 100 кг: фото до та після

Мешканка Волгограда Наталя Руденко, яка визнана найтовстішою жінкою Росії, схудла на 100 кг. Жінка важила 267 кілограмів.

Скинути 100 кг їй вдалося за 12 місяців, пише видання TopNews.

Наталя Руденко

До схуднення Наталя насилу обслуговувала себе і пересувалася по квартирі, де під нею прогиналася підлога, і майже не виходила на вулицю.

Наталя Руденко до схуднення topnews.ru

Наталя Руденко важила 267 кг topnews.ru

Руденко до того, як схудла topnews.ru

Жінці зробили операцію зі зменшення шлунку.

Наталя Руденко з чоловіком Скріншот з відео

Наталя Руденко після схуднення на 100 кг Скріншот з відео

Зараз її вага становить 176 кілограмів. Руденко планує схуднути ще на 100 кг, щоб народити дитину.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий візажист Гоар Аветисян, яка схудла на 43 кілограми, розповіла як їй вдалося скинути зайву вагу. Так, дівчина відмовилася від безлічі продуктів. Вона зазначила, що перші 10 кг "пішли" буквально за 10 днів.

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