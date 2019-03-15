Наймолодша мільярдерка світу розкрила секрет схуднення і сексуального тіла

Американська супермодель і підприємниця Кайлі Дженнер, яка нещодавно була названа наймолодшою мільярдеркою світу, розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів і зберегти сексуальне тіло.

У прямому Instagram-ефірі 21-річна знаменитість зізналася, що у неї завжди був плоский живіт, але після народження дочки Стормі вона ніяк не могла повернути колишню форму.

"Зазвичай я їм як божевільна. Все, що хочу. Піцу, пасту, багато молочних продуктів. Я просто припинила все це вживати і почала харчуватися правильно", - розповіла Дженнер.

Модель наголосила, що після пологів їй вдалося домогтися стрункості в основному завдяки дієті і правильному харчуванню.

"Я відчуваю, що для мене це дуже дієвий спосіб. Я дійсно дуже худа від природи. Але не як Кендалл, вона справжня модель", - посміялася вона, згадавши не менше відому сестру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Кайлі потрапила до списку Forbes, як наймолодша self-made підприємниця і прикрасила обкладинку серпневого номера журналу.

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