Найефективніша дієта: розбито міф про експрес-схуднення

Так звані експрес-дієти, під час яких за короткий проміжок часу скидають багато кілограмів, можуть сильно нашкодити здоров'ю.
Серед побічних ефектів – повернення і навіть збільшення ваги, анемія та дефіцит вітамінів, повідомила в Instagram дієтолог Вікторія Клаус.
Через це може почати випадати волосся, з'явиться слабкість і безсоння, можуть загостриться хронічні інфекції.
Також варто враховувати, що після такого схуднення наступні дієти можуть бути недостатньо ефективними.
Дієта і спорт
Фото: fitnesmagazin.ru
Тому, за словами дієтолога, найкращим методом скинути вагу є той, який не завдає шкоди організму.
"Методів схуднення безліч, починаючи від "прибрати цукор з чаю" і закінчуючи оперативним втручанням. Вибираючи "свій спосіб", завжди враховуйте наслідки і безпеку для здоров'я", – підсумувала вона.
Яка дієта найефективніша? Скажу чесно - любая🤷♀️ Якщо ми дивимося на проблему з позиції "є зайвих 10кг - добре б за неделею сбросіть😳", те, що не візьми - від усього можна схуднути ⠀ Ви навіть можете винайти свою авторську дієту 👆- вибирайте 3 будь-яких продукту і чергуйте їх хоч по днях тижня, хоч по годинах, хоч за місячним календарю🌗 Сенс - в різкому обмеженні поживних речовин, якщо ми їмо 5 разів менше, ніж зазвичай - ми худнемо Але чому ж дієтологи проти експрес дієт? 🙅♀️ ⠀ тому що є поняття "безпечно для здоров'я" 👩⚕️ - важливо, щоб ні під час д іети, ні після - не було негативних последствій❤️ Експрес дієти завжди мають побічні ефекти: 🔹возврат ваги через 1-2 тижні з "приростів" - бо почали харчуватися як раніше 🔹анеміі, дефіцити вітамінів / нутрієнтів - волосся випадає, слабкість, безсоння, загострення хронічних інфекіцй (герпес, гастрит) та ін 🔹трата часу і грошей на пошук "чому болить" сонячне сплетіння ", випадає волосся і пр" 🔹следующее експрес-схуднення дасть менший результат, а 4 і 5 спроби не дадуть ніякого результату ⠀ Методів схуднення множество- починаючи від "убрат ь цукор з чая😁 "і закінчення оперативним втручанням Вибираючи" свій спосіб "завжди враховуйте наслідки і безпеку для здоровья👆, адже ніяке" мені терміново треба схуднути "не варто найціннішого, що є у людини-здоровья❤️
Як писав OBOZREVATEL, дієтологи стверджують, що ефективним способом швидко схуднути без шкоди здоров'ю є дієта "Варені яйця". Дотримуючись її, можна домогтися зниження ваги на 11 кг всього за два тижні.
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