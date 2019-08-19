Найефективніша дієта: розбито міф про експрес-схуднення

Так звані експрес-дієти, під час яких за короткий проміжок часу скидають багато кілограмів, можуть сильно нашкодити здоров'ю.

Серед побічних ефектів – повернення і навіть збільшення ваги, анемія та дефіцит вітамінів, повідомила в Instagram дієтолог Вікторія Клаус.

Через це може почати випадати волосся, з'явиться слабкість і безсоння, можуть загостриться хронічні інфекції.

Також варто враховувати, що після такого схуднення наступні дієти можуть бути недостатньо ефективними.

Дієта і спорт Фото: fitnesmagazin.ru

Тому, за словами дієтолога, найкращим методом скинути вагу є той, який не завдає шкоди організму.

"Методів схуднення безліч, починаючи від "прибрати цукор з чаю" і закінчуючи оперативним втручанням. Вибираючи "свій спосіб", завжди враховуйте наслідки і безпеку для здоров'я", – підсумувала вона.

Як писав OBOZREVATEL, дієтологи стверджують, що ефективним способом швидко схуднути без шкоди здоров'ю є дієта "Варені яйця". Дотримуючись її, можна домогтися зниження ваги на 11 кг всього за два тижні.

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